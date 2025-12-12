Cruzeiro vive sina quando perde 1° jogo em semi de Copa do Brasil; relembre

O Cruzeiro, aliás, disputou 10 vezes a semifinal e avançou em sete oportunidades para final. Neste recorte, o time mineiro venceu os primeiros jogos e conquistou a vaga para a decisão. No entanto, nos três jogos que ficou pelo caminho, o time Celeste perdeu a partida de ida da semifinal. Ou seja, nunca conseguiu reação.

Dentro do Mineirão, o Cruzeiro perdeu a oportunidade de abrir vantagem para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians. Pior do que isso, a Raposa perdeu por 1 a 0, na última quarta-feira (10), pelo primeiro jogo da semifinal do torneio. Além disso, a torcida cruzeirense tem uma notícia difícil: em todos os jogos que saiu atrás do placar em uma semifinal, a equipe celeste não buscou a virada no duelo seguinte. O Jogada10 relembra os momentos.

O “Fantasma”

A primeira queda aconteceu em 2005 contra o Paulista de Jundiaí. No duelo de ida, a equipe do interior paulista venceu por 3 a 1, com gols de Cristian, Márcio Mossoró e Jefferson Batista. Os visitantes diminuíram com o atacante Fred, hoje treinador do Sub-20 do Fortaleza. Na volta, no Mineirão, o time teve até uma reação e abriu 3 a 0 no primeiro tempo, com dois de Fred e Kelly. Entretanto, Cristian marcou duas vezes no início da etapa final e eliminou os favoritos.

11 anos depois, a equipe comandada por Mano Menezes viveu o mesmo gosto. Fazendo a primeira com a presença de mais de 50 mil torcedores no Mineirão, a Raposa perdeu por 2 a 0 para o Grêmio. Os gols foram do meia Douglas e do atacante Luan. No fim, muitas vaias para os donos da casa. Na partida de volta, o time de Renato Gaúcho, portanto, conseguiu segurar os mineiros e empatou por 0 a 0. A equipe gaúcha viria ser campeão da competição após 15 anos de jejum.

A última vez que aconteceu, aliás, foi em 2019, quando o Cruzeiro perdeu por 1 a 0 no duelo de ida, também no Mineirão. Edenílson anotou o único gol da partida. Já no Beira-Rio, sob comando de Rogério Ceni, não teve chances e amargou um 3 a 0. D’Alessandro, Nico López e Guerrero ditaram o ritmo. O peruano Guerrero foi o autor dos dois primeiros gols. Edenílson fechou a festa. Naquele ano, a equipe celeste seria rebaixada para Série B do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro precisa de virada de chave

Com isso, o Cruzeiro tem a missão de acabar com esta sina em 2025. O time comandado por Leonardo Jardim volta a enfrentar o Corinthians no domingo (14), às 18h, na Neo Química Arena. Somente dois gols de diferença classifica a equipe mineira para decisão. Uma vitória por um gol, leva a disputa para as penalidades.