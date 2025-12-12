Cruzeiro entra na disputa por Nino, apalavrado com Fluminense

Zagueiro prioriza retorno ao Tricolor, mas Raposa também tem interesse em contratar o jogador para próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Nino, que hoje atua pelo Zenit, da Rússia, já admitiu que deseja retornar ao Brasil. O Fluminense, claro, é o principal interessado em contratar o defensor, que se destacou pelo clube em 2023. No entanto, o Cruzeiro deseja entrar na disputa para contratar o atleta. A informação inicial é da “ESPN”. O Cruzeiro demonstrou interesse no zagueiro Nino e estuda apresentar uma oferta. Entretanto, de acordo com “O Globo”, o jogador já está apalavrado com o Fluminense, que tenta reduzir a pedida do Zenit para negociar o zagueiro: cerca de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões, na cotação atual).