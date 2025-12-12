Cruzeiro avalia Tite e Artur Jorge para comando técnico

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, prioriza a permanência de Leonardo Jardim. No entanto, em caso de decisão de saída, a direção do clube mineiro não dificultaria a vida do português, apesar da multa contratual. Além disso, o clube vê que o calendário para 2026 está ainda mais apertado e que não poderia utilizar o estadual como “laboratório”.

Às vésperas de uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, o Cruzeiro avalia o futuro de seu comando técnico para próxima temporada. O futuro de Leonardo Jardim, que tem contrato até o fim de 2026, é incerto, e a diretoria celeste avalia nomes como Tite e do português Artur Jorge. As informações são da “ESPN” e “ge”.

Tite, recuperado dos problemas de saúde mental, ganhou força intermamente no Cruzeiro. O técnico prioriza um trabalho em um clube da Europa, mas não descarta assumir um projeto no Brasil. Porém, a relação estremecida com Gabigol pode afetar um possível acerto. O atacante, que também não tem permanência garantida para 2026, já chegou a criticar o treinador abertamente.

Artur Jorge agrada ao Cruzeiro

Além de Tite, Artur Jorge, campeão da Libertadores e Brasileiro pelo Botafogo, também é um nome que agrada. Atualmente, o português está no Al-Rayyan, do Catar, onde tem contrato até junho de 2027, com salário em torno de R$ 2 milhões. O projeto do Cruzeiro, aliás, é um técnico que tenha lastro na carreira para voltar forte à Libertadores.

Antes de assumir o Botafogo, Artur Jorge construiu sua carreira no Braga, de Portugal. Ele foi técnico de várias categorias na base e do time B, antes de assumir a equipe principal. Foram duas temporadas completas e um título da Taça da Liga de Portugal.