Coritiba sonda Tiquinho Soares, mas salário no Santos trava negócio

O Coritiba iniciou o planejamento para a Série A de 2026 com um alvo ambicioso no mercado. A diretoria do clube paranaense procurou o staff de Tiquinho Soares, do Santos, para reforçar o ataque na próxima temporada. O centroavante de 34 anos possui contrato com o time paulista até o fim de 2027, mas não figura nos planos da comissão técnica para o próximo ano. O jogador demonstrou abertura para a transferência, mas a negociação esbarra em um obstáculo financeiro considerável: os altos vencimentos do atleta.

Atualmente, Tiquinho detém o segundo maior salário do elenco santista, recebendo cerca de R$ 1,5 milhão por mês, valor inferior apenas ao de Neymar. O Coxa deixou claro que não consegue arcar com essa quantia integralmente. Para que o negócio avance, o Alviverde avisou que o Santos precisaria pagar a maior parte dos salários. A cúpula santista, por sua vez, entende a dificuldade de uma venda definitiva e aceita o caminho do empréstimo, mas espera bancar, no máximo, 40% do valor para recolocar o jogador no mercado.