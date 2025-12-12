Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coritiba sonda Tiquinho Soares, mas salário no Santos trava negócio

Coritiba sonda Tiquinho Soares, mas salário no Santos trava negócio

Campeão da Série B busca camisa 9 de peso e consulta staff do atacante; vencimentos de R$ 1,5 milhão exigem divisão de custos com o Peixe
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Coritiba iniciou o planejamento para a Série A de 2026 com um alvo ambicioso no mercado. A diretoria do clube paranaense procurou o staff de Tiquinho Soares, do Santos, para reforçar o ataque na próxima temporada. O centroavante de 34 anos possui contrato com o time paulista até o fim de 2027, mas não figura nos planos da comissão técnica para o próximo ano. O jogador demonstrou abertura para a transferência, mas a negociação esbarra em um obstáculo financeiro considerável: os altos vencimentos do atleta.

Atualmente, Tiquinho detém o segundo maior salário do elenco santista, recebendo cerca de R$ 1,5 milhão por mês, valor inferior apenas ao de Neymar. O Coxa deixou claro que não consegue arcar com essa quantia integralmente. Para que o negócio avance, o Alviverde avisou que o Santos precisaria pagar a maior parte dos salários. A cúpula santista, por sua vez, entende a dificuldade de uma venda definitiva e aceita o caminho do empréstimo, mas espera bancar, no máximo, 40% do valor para recolocar o jogador no mercado.

Tiquinho Soares fica abaixo da expectativa no Santos

A busca por um “camisa 9” tornou-se prioridade absoluta no Alto da Glória. Apesar do título da Série B, o ataque do Coritiba produziu pouco, marcando apenas 39 gols em 38 jogos. A reformulação no setor já começou: o artilheiro Dellatorre acertou com o Vila Nova e Gustavo Coutinho não renovou. A ideia da diretoria é trazer dois nomes fortes para a função. Além de Tiquinho, o clube já garantiu a chegada de Pedro Rocha, ex-Remo e artilheiro da última segunda divisão com 15 gols.

A passagem de Tiquinho Soares pela Vila Belmiro ficou abaixo da expectativa criada após seus anos de glória no Botafogo. Contratado em janeiro de 2025, ele marcou sete gols e deu quatro assistências em 40 partidas. O atacante perdeu espaço definitivamente com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, que optou por rodar o setor ofensivo com nomes como Lautaro Díaz, Thaciano e Robinho Júnior. Agora, o Coxa tenta viabilizar a engenharia financeira para recuperar o futebol do veterano a tempo da reapresentação do elenco, marcada para 27 de dezembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar