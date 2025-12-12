Coritiba anuncia contratação de artilheiro da Série B

Pedro Rocha chega ao Coxa como primeiro reforço da equipe no retorno à Série A após ser peça fundamental no acesso do Remo

O Coritiba anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do atacante Pedro Rocha. O jogador, que terminou a última Série B como artilheiro pelo Remo, com 19 gols, é o primeiro reforço do time para 2026. Antes dele, o clube já havia fechado com o treinador Fernando Seabra, que substitui Mozart.

O atacante tem 31 anos e assinou com o Coritiba até o final do Brasileirão de 2026. Na carreira, Pedro Rocha acumula passagens por Grêmio, Spartak Moscou, Flamengo, Fortaleza, Criciúma, Remo e pelo rival alviverde, Athletico.