Corinthians repudia punição à organizada e espera retirar o veto antes da semifinal

Torcida Gaviões da Fiel está proibida de entrar em jogos do Timão até o final de 2026 após determinação da FPF

O Timão espera reverter a situação da punição antes da partida contra o Cruzeiro, no domingo (14), pela semifinal da Copa do Brasil. Nesta sexta (12), membros da Gaviões se reuniram com o Ministério Público para conversar melhor sobre o caso.

O Corinthians divulgou uma nota em que repudia a decisão da Federação Paulista de Futebol de proibir a entrada da torcida Gaviões da Fiel em jogos do clube até o final de 2026. No texto, o presidente Osmar Stabile considerou a decisão desproporcional e prejudicial em meio ao momento que o clube vive na temporada.

Afinal, o veto inclui a proibição de faixas, bandeiras, instrumentos musicais e qualquer indumentária que identifique a principal organizada do Corinthians. A suspensão valerá até 31 de dezembro de 2026.

O documento, assinado pelo vice-presidente Mauro Silva em 10 de dezembro, atende a uma solicitação da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Criminal Central. A recomendação é consequência direta do confronto envolvendo integrantes uniformizados de torcidas de Corinthians e São Paulo. O episódio aconteceu após o clássico disputado em 20 de novembro, pelo Brasileirão.

Confira a nota do Corinthians:

“O presidente da Diretoria executiva do Sport Club Corinthians Paulista, Osmar Stabile, vem a público manifestar sua profunda insatisfação com a recente decisão do Ministério Público que recomenda a proibição de materiais e indumentárias dos Gaviões da Fiel. Decisão esta que, em minha visão, configura uma medida desproporcional e prejudicial ao Corinthians em um momento crucial para nossos objetivos esportivos na temporada.

Entendo que a forma como a punição foi conduzida carece de maior investigação e equilíbrio. Recentemente a torcida assinou um termo de ajustamento de conduta e desde então cumpre rigorosamente com suas obrigações seja na Neo Química Arena, seja como torcida visitante.