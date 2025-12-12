Corinthians rejeita oferta superior a R$ 100 milhões pelo atacante Gui Negão

Joia de 18 anos vê minutos em campo caírem após retorno do trio GYM, mas segue como uma peça valiosa do clube no mercado / Crédito: Jogada 10

Gui Negão perdeu espaço no elenco do Corinthians após as voltas de Memphis Depay e Yuri Alberto, mas segue como uma peça valiosa no mercado da bola. De acordo com o portal “Uol”, o clube paulista não aceitou uma oferta de aproximadamente 20 milhões de dólares (R$ 108 milhões) que chegou do Oriente Médio pelo atacante. A diretoria alvinegra entende que o montante não corresponde ao valor desejado, especialmente porque o Corinthians não é dono da totalidade dos direitos econômicos do atleta — o clube possui 80%, enquanto Gui Negão detém os 20% restantes.