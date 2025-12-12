Corinthians rejeita oferta superior a R$ 100 milhões pelo atacante Gui Negão

Corinthians rejeita oferta superior a R$ 100 milhões pelo atacante Gui NegãoJoia de 18 anos vê minutos em campo caírem após retorno do trio GYM, mas segue como uma peça valiosa do clube no mercado
Gui Negão perdeu espaço no elenco do Corinthians após as voltas de Memphis Depay e Yuri Alberto, mas segue como uma peça valiosa no mercado da bola. De acordo com o portal “Uol”, o clube paulista não aceitou uma oferta de aproximadamente 20 milhões de dólares (R$ 108 milhões) que chegou do Oriente Médio pelo atacante.
A diretoria alvinegra entende que o montante não corresponde ao valor desejado, especialmente porque o Corinthians não é dono da totalidade dos direitos econômicos do atleta — o clube possui 80%, enquanto Gui Negão detém os 20% restantes.
Além da investida do Oriente Médio, o jogador de 18 anos — revelado nas categorias de base do Parque São Jorge — também desperta interesse do Zenit, da Rússia, que apresentou até agora uma proposta de 18 milhões de dólares (algo em torno de R$ 97 milhões) ao Timão.
Entre 16 de agosto e 15 de outubro, período em que o Corinthians não pôde contar com o trio GYM (Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay), Gui Negão foi titular absoluto: disputou dez partidas seguidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. Além disso, se tornou uma das principais figuras do time, especialmente na Copa do Brasil.
