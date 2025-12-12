Corinthians planeja 2026 e vai ao mercado atrás de reforços sem custos

Diretoria vê cenário favorável para quitar dívida com o Santos Laguna, enquanto estrutura um elenco de baixo impacto financeiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians vive dias de expectativa nos bastidores. A cúpula alvinegra trabalha com a projeção de que o transfer ban imposto pela Fifa seja derrubado até o fim de dezembro, abrindo caminho para iniciar a reformulação do elenco para 2026. Mesmo assim, o clube adota uma postura onde só chegarão reforços que não impliquem pagamento de direitos econômicos. A estratégia aprovada pelo presidente Osmar Stabile e pelo executivo Fabinho Soldado é clara. O Timão vai priorizar atletas que estejam livres no mercado ou em final de contrato, cenário em que os custos se limitam a salários e luvas. O contexto financeiro não permite movimentos ousados. Com uma dívida que se aproxima dos R$ 2,7 bilhões, a direção entende que qualquer contratação precisa ser sustentada pelo orçamento.

Se não houver investimento, sobra criatividade. O departamento de análise de mercado trabalha no mapeamento de oportunidades, enquanto a diretoria avalia a possibilidade de envolver jogadores como moeda de troca. Pedro Raul, Fagner e Alex Santana, que retornam de empréstimo em janeiro, estão entre os nomes que podem ser reintegrados apenas para posterior negociação. A prática não é nova no Parque São Jorge. Os dois reforços contratados neste ano seguiram esse modelo. Fabrizio Angileri chegou após rescindir com o Getafe, enquanto Vitinho desembarcou no clube depois de deixar o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Corinthians tem folha salarial pressionada Além das dificuldades para contratar, o Corinthians tenta reduzir seus custos mensais. A previsão do orçamento de 2026 estima uma diminuição de cerca de R$ 6,2 milhões na folha, o que implicará saídas e acordos para evitar contratações que elevem os números. As renovações vem sendo outro ponto sensível. O lateral Fabrizio Angileri ainda não chegou a um denominador comum com o clube, já que há divergências salariais no novo vínculo. O volante Maycon também vive indefiniçã, já que o Shakhtar Donetsk ainda não respondeu à tentativa corintiana de novo empréstimo.

Situação diferente vivem Ángel Romero e Talles Magno, que devem deixar o clube ao término de seus contratos no fim deste mês. Para voltar a registrar jogadores, o Corinthians precisa quitar a dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México. O plano financeiro inclui o uso das receitas da Liga Forte União, a premiação da Copa do Brasil e a possibilidade de um empréstimo de até R$ 100 milhões, que permitiria sanar a obrigação e, enfim, abrir espaço para reforçar o elenco. Ao mesmo tempo, a diretoria avalia cuidadosamente o destino de atletas que retornam de empréstimo, já que qualquer decisão impacta diretamente as contas alvinegras.