Chelsea x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea x Everton: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada da Premier League 2025/26
A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Neste sábado (13), Chelsea e Everton se enfrentam às 12h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, na partida de abertura da 16ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Chelsea
O Chelsea atravessa um momento complicado na temporada e não vence há quatro jogos, com duas derrotas e dois empates somando todas as competições. No meio da semana, os Blues tomaram uma virada por 2 a 1 da Atalanta, na Champions, e agora tentam aproveitar a vantagem de jogar em casa para voltar a vencer na Premier League.
Além disso, o duelo deste sábado é um confronto direto na parte de cima da tabela. O Chelsea é o 5º colocado com 25 pontos, somente um acima do Everton.
Para a partida em Londres, o técnico Enzo Maresca segue sem poder contar com Colwill, Lavia e Essugo, lesionados, enquanto Caicedo ainda cumpre suspensão por levar um cartão vermelho direto.
Como chega o Everton
Por outro lado, o Everton vive uma situação oposta. A equipe chega embalada após duas vitórias seguidas na Premier League, que colocou o time na 7ª posição, com 24 pontos, somente um a menos que o próprio Chelsea, que está em 5º.
Contudo, o técnico David Moyes tem problemas no elenco para o duelo deste sábado. Isto porque Coleman, Branthwaite e Rohl, lesionados, não têm condições de entrar em campo.
CHELSEA X EVERTON
16ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 13/12/2025, às 12h (de Brasília).
Local: Stamford Bridge, em Londres.
CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Reece James, Enzo Fernández e Palmer; Estêvão, João Pedro e Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.
EVERTON: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Gueye, Garner e Dewsbury-Hall (Alcaraz); Ndiaye, Grealish e Barry (Beto). Técnico: David Moyes.
Árbitro: Thomas Bramall.
Auxiliares: Richard West e Marc Perry.
VAR: Stuart Attwell.
