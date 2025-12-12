Cano volta a treinar com grupo do Fluminense

Artilheiro do Tricolor na temporada participa das atividades pela 1ª vez após lesão e é dúvida para duelo decisivo contra o Vasco

Cano não atua desde o dia 29 de outubro, na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Dali em diante, ele sofreu uma entorse no joelho direito e vinha se recuperando desde então.

O Fluminense ganhou uma boa notícia nesta sexta-feira (12), após derrota para o Vasco na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O atacante Germán Cano treinou normalmente com os demais jogadores do elenco no CT Carlos Castilho. Ele, afinal, estava em recuperação de uma entorse no joelho direito. As chances de reforçar o time na partida é muito pequena.

O Fluminense tinha a expectativa de contar com o artilheiro na fase final da Copa do Brasil. No entanto, a evolução da recuperação demorou. A ideia, assim, é ter o argentino 100% recuperado em 2026. Apesar disso, o técnico Luis Zubeldía vai definir os relacionados no treino de sábado.

Contratado em 2022, Cano soma 111 gols em 223 jogos pelo Fluminense. O centroavante foi peça fundamental nas conquistas do bi Carioca (2022 e 2023), da Libertadores (2023) e Recopa (2024). Em 2025, marcou 20 gols e é o artilheiro do Tricolor das Laranjeiras, mesmo em um ano em que sofreu com problemas físicos.

Com o resultado, o Vasco poderá até empatar no jogo de volta, que avança para a final da Copa do Brasil. O Fluminense precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis e de um triunfo com mais de dois gols de diferença para avançar direto. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, às 20h30.