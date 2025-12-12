Botafogo negocia com meia argentino, do Estudiantes

Cristian Medina, de 23 anos, volta a ser alvo do Glorioso, que fez três propostas em 2024 ao Boca Juniors pelo atleta / Crédito: Jogada 10

O Botafogo está em mais uma negociação para contratar para próxima temporada. Agora, o clube alvinegro conversa com Cristian Medina, do Estudiantes e vice-campeão da Libertadores com Boca Juniors em 2023. O jogador de 23 anos voltou ao radar do clube carioca, que buscou comprar o atleta no início de 2024. A informação é do “ge”. Entretanto, desta vez, o Botafogo não foi atrás do atleta. O staff de Crisitian Medina não está contente com a atual valorização dele no futebol argentino. Assim, procurou o Glorioso, que deu sinal verde. Medina, entretanto, só irá se manifestar após o fim dos compromissos da equipe do Estudiantes.