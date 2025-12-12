Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo negocia com meia argentino, do Estudiantes

Cristian Medina, de 23 anos, volta a ser alvo do Glorioso, que fez três propostas em 2024 ao Boca Juniors pelo atleta
O Botafogo está em mais uma negociação para contratar para próxima temporada. Agora, o clube alvinegro conversa com Cristian Medina, do Estudiantes e vice-campeão da Libertadores com Boca Juniors em 2023. O jogador de 23 anos voltou ao radar do clube carioca, que buscou comprar o atleta no início de 2024. A informação é do “ge”.

Entretanto, desta vez, o Botafogo não foi atrás do atleta. O staff de Crisitian Medina não está contente com a atual valorização dele no futebol argentino. Assim, procurou o Glorioso, que deu sinal verde. Medina, entretanto, só irá se manifestar após o fim dos compromissos da equipe do Estudiantes.

Medina sempre chamou a atenção do Glorioso muito por conta da sua versatilidade dentro das quatro linhas. Afinal, costuma realizar as funções de volante, meia centralizado e até atua pelo lado direito ofensivo, características que agradam.

Nesta temporada. Cristian Medina atuou em 41 jogos e fez duas assistências pelo Estudiantes. Não marcou nenhum gol. Ele, aliás, esteve presente na eliminação da equipe argentina contra o Flamengo nos pênaltis, em La Plata. Contudo, não esteve na lista dos cobradores.

Mesmo em fim de temporada, o Botafogo tenta agilizar os reforços para 2026. O clube já encaminhou a contratação do atacante Lucas Villalba, do Nacional-URU. Além disso, negocia com os volantes Julio Romão, do Ferencváros, da Hungria, Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão, e Gleiker Mendoza, do Kryvbas, da Ucrânia.

