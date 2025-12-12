Botafogo formaliza proposta por Gleiker Mendoza, destaque da Venezuela

Clube carioca busca reforço para o ataque e tenta tirar ponta-esquerda do futebol ucraniano / Crédito: Jogada 10

O Botafogo mantém a agressividade no mercado de transferências e abriu uma nova frente de negociação para qualificar o elenco de 2026. A diretoria alvinegra formalizou, nos últimos dias, uma proposta oficial pelo atacante venezuelano Gleiker Mendoza. O jogador de 24 anos defende atualmente o Kryvbas, da Ucrânia, e chamou a atenção do departamento de scout do Glorioso pelas atuações consistentes tanto no leste europeu quanto em suas aparições pela seleção de seu país. A operação financeira exige cautela e habilidade dos negociadores cariocas. Mendoza possui vínculo de empréstimo com o clube ucraniano desde o início deste ano, contrato que inclui uma opção de compra ao final do período. Os direitos econômicos do atleta pertencem ao Angostura, da Venezuela. Antes de atravessar o Atlântico, o ponta defendeu o Deportivo Táchira na temporada de 2024, momento em que seu desempenho despertou o interesse internacional e gerou a transferência para a Europa.