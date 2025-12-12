Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo formaliza proposta por Gleiker Mendoza, destaque da Venezuela

Botafogo formaliza proposta por Gleiker Mendoza, destaque da Venezuela

Clube carioca busca reforço para o ataque e tenta tirar ponta-esquerda do futebol ucraniano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo mantém a agressividade no mercado de transferências e abriu uma nova frente de negociação para qualificar o elenco de 2026. A diretoria alvinegra formalizou, nos últimos dias, uma proposta oficial pelo atacante venezuelano Gleiker Mendoza. O jogador de 24 anos defende atualmente o Kryvbas, da Ucrânia, e chamou a atenção do departamento de scout do Glorioso pelas atuações consistentes tanto no leste europeu quanto em suas aparições pela seleção de seu país.

A operação financeira exige cautela e habilidade dos negociadores cariocas. Mendoza possui vínculo de empréstimo com o clube ucraniano desde o início deste ano, contrato que inclui uma opção de compra ao final do período. Os direitos econômicos do atleta pertencem ao Angostura, da Venezuela. Antes de atravessar o Atlântico, o ponta defendeu o Deportivo Táchira na temporada de 2024, momento em que seu desempenho despertou o interesse internacional e gerou a transferência para a Europa.

Alvo do Botafogo usa velocidade e drible como armas

Gleiker Mendoza atua preferencialmente pelo lado esquerdo do campo, setor onde utiliza sua velocidade e drible para quebrar as linhas defensivas. Os números recentes justificam a investida do Botafogo. Na atual temporada pelo Kryvbas, o atacante acumula 15 partidas, com cinco gols marcados e sete assistências distribuídas, totalizando 12 participações diretas em gols. O retrospecto de 2024 também foi positivo, quando entrou em campo 28 vezes, balançou as redes em três oportunidades e serviu os companheiros quatro vezes.

A busca por reforços ofensivos segue como prioridade em General Severiano. Além de Mendoza, o clube possui conversas avançadas com o uruguaio Lucas Villalba, do Nacional-URU. No entanto, as características dos dois alvos se complementam: enquanto o venezuelano domina o corredor esquerdo, Villalba prefere atuar pela ponta direita. Essa movimentação dupla indica que a comissão técnica deseja profundidade e opções variadas para os lados do campo visando a maratona de jogos do próximo ano. A informação do interesse em Mendoza surgiu inicialmente no “Canal do TF” e o portal ge confirmou a oferta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar