Botafogo busca fechar elenco para 2026 até o Natal

Diferente das últimas temporadas, o Botafogo age rápido no planejamento para definir o elenco para 2026. O Alvinegro quer fechar o elenco para o próximo ano até o Natal. Além diretoria, o técnico Davide Ancelotti participa diretamente das tratativas para a definição dos alvos entre os reforços e prioridades do elenco. A informação é do “ge”.

A diretoria alvinegra deseja assinar contrato dos reforços pelo menos até o Natal, o que já ajudaria no planejamento para próxima temporada. No entanto, não há garantia disso por conta das negociações com os clubes, que podem optar por esperar mais um tempo para fechar as negociações.