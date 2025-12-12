Arsenal x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Arsenal e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (13), às 17h (de Brasília), em duelo de opostos na Premier League 2025/26. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, na partida que coloca frente a frente líder e lanterna da competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Salah volta a ser relacionado no Liverpool após conversa com Arne Slot Como chega o Arsenal O Arsenal é o líder isolado da Premier League, mas vem de uma derrota para o Aston Villa na rodada passada, que reduziu a ‘gordura’ do time na liderança. Com 33 pontos, os Gunners têm dois de vantagem para o Manchester City, segundo colocado, e dependem somente de suas forças para seguir no topo da tabela. Ao mesmo tempo, o Arsenal vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge no meio de semana, fora de casa, pela fase de liga da Champions. O time, inclusive, é o único com 100% de aproveitamento na competição europeia e também está isolado na liderança. Assim, a tendência é que o técnico Mikel Arteta repita a escalação que venceu o Club Brugge na Bélgica, com chances do atacante brasileiro Gabriel Jesus ganhar mais minutos em campo após a lesão que o afastou dos gramados por 11 meses.

Para a sequência da Premier League, o técnico Mikel Arteta segue com uma extensa lista de desfalques. Saliba, Rice, Mosquera, Gabriel Magalhães, Havertz e Dowman, lesionados, e Calafiori, suspenso, estão fora da partida no Emirates. Como chega o Wolverhampton Por outro lado, o Wolverhampton faz uma péssima campanha e é o único time que ainda não venceu nesta edição da Premier League. A equipe somou somente dois pontos em 15 jogos e terá que mudar radicalmente para evitar o rebaixamento. Isto porque a diferença para o Nottingham Forest, primeiro fora do Z-3, é de 13 pontos. Dessa maneira, para o duelo em Londres, a expectativa é que o técnico Rob Edwards faça algumas alterações na equipe.