Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel Braga fica no Inter para ajudar na reformulação do departamento de futebol

Abel Braga fica no Inter para ajudar na reformulação do departamento de futebol

Após reunião com Alessandro Barcellos, técnico garante permanência ao ganhar autonomia para indicar substitutos na direção e na comissão técnica
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após horas de reunião com o presidente Alessandro Barcellos, o treinador manifestou o desejo de seguir no clube, embora não continue no comando técnico. A conversa serviu para alinhar pontos que vinham causando desgaste, especialmente a insatisfação de Abel com as demissões do diretor esportivo André Mazzuco e do diretor de futebol Andrés D’Alessandro — ambos considerados homens de confiança e responsáveis por seu retorno ao Colorado.

Inicialmente, as mudanças impostas por Barcellos afastaram a possibilidade de permanência do ex-treinador. No entanto, a promessa de autonomia total para participar da reformulação pesou na decisão. O presidente garantiu que Abel terá liberdade para escolher os substitutos de Mazzuco e D’Alessandro e influenciar na montagem da nova comissão técnica, inclusive na definição do futuro treinador. A informação foi divulgada pelo jornalista Vagner Martins.

Influência na reestruturação do departamento de futebol

Na quinta-feira (11), Abel já iniciou atividades no novo cargo, e o Inter deve oficializar a permanência em breve. A reformulação do departamento de futebol segue em andamento, com Fabinho, atualmente no Corinthians, despontando como favorito para assumir a direção de futebol. O profissional deve deixar o clube paulista após o encerramento da participação do Timão na Copa do Brasil, ainda indefinida entre semifinal e final.

Fabinho, inclusive, tem uma história marcante no Internacional: foi campeão da Libertadores em 2006, justamente sob comando de Abel Braga. Agora, com influência e credibilidade no mercado, Abel terá papel decisivo também na escolha do novo treinador colorado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar