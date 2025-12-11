Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thiago Silva critica postura do Fluminense no 2° tempo: “Paramos de jogar”

Zagueiro lamenta revés para o Vasco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, mas vê duelo em aberto para partida de volta
O Fluminense saiu atrás no duelo contra o Vasco pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O Tricolor até abriu o placar, mas viu o Cruz-Maltino crescer no segundo tempo e virar o jogo nos acréscimos. Após a partida, o zagueiro Thiago Silva admitiu o domínio do adversário, mas vê duelo em aberto para jogo de volta.

“Paramos de jogar, eles pressionaram. Estavam pressionando e encaixaram bem. E a gente não estava conseguindo sair da marcação. Nem a bola em profundidade que foi falado a gente fez hoje. Mas a gente fez até bastante bola longa. Mas, enfim, não é culpa apontar dedo para ninguém. Resultado adverso. Vamos para o segundo jogo, mais 90 minutos. Está tudo em aberto. E tenho certeza que eles também sabem”, disse ao Sportv.

Serna abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Vasco voltou melhor na segunda etapa e empatou com Rayan. No apagar das luzes, Veggeti, que entrou no decorrer do jogo, fez o da virada para dar vantagem ao Cruz-Maltino.

A volta será no domingo, 14/12, mais uma vez no Maracanã e novamente com torcida dividida. O duelo começa às 20h30 (de Brasília). O Vasco joga pelo empate. Quem avançar encara o vencedor de Corinthians e Cruzeiro. Vale lembrar que, na ida, no Mineirão, o Corinthians venceu por 1 a 0. 

Fluminense

