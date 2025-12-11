Thiago Silva critica postura do Fluminense no 2° tempo: “Paramos de jogar”

Zagueiro lamenta revés para o Vasco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, mas vê duelo em aberto para partida de volta

O Fluminense saiu atrás no duelo contra o Vasco pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O Tricolor até abriu o placar, mas viu o Cruz-Maltino crescer no segundo tempo e virar o jogo nos acréscimos. Após a partida, o zagueiro Thiago Silva admitiu o domínio do adversário, mas vê duelo em aberto para jogo de volta.

“Paramos de jogar, eles pressionaram. Estavam pressionando e encaixaram bem. E a gente não estava conseguindo sair da marcação. Nem a bola em profundidade que foi falado a gente fez hoje. Mas a gente fez até bastante bola longa. Mas, enfim, não é culpa apontar dedo para ninguém. Resultado adverso. Vamos para o segundo jogo, mais 90 minutos. Está tudo em aberto. E tenho certeza que eles também sabem”, disse ao Sportv.