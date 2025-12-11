Memphis reafirma protagonismo em mata-matas e conduz Corinthians na semifinal

Holandês decide mais uma vez, amplia números em jogos eliminatórios e exalta força da torcida após vitória sobre o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians voltou a contar com a estrela de Memphis Depay em mais um duelo decisivo. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na noite de quarta-feira (10), no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil, o atacante novamente foi protagonista em um jogo de mata-mata e reforçou seu papel como líder técnico da equipe. Desde que desembarcou no Brasil, em setembro do ano passado, Memphis tem tratado confrontos eliminatórios como território próprio. São 16 partidas desse tipo com a camisa alvinegra e 11 participações diretas em gols, entre tentos marcados e assistências. Nos jogos de mata-mata, o camisa 10 registra média de 0,68 participação por partida, enquanto, nos demais compromissos, o número cai para 0,42.