Cria do São Paulo pode permanecer no Porto por mais um semestre por conta de lesão

Moreira ficou afastado dos gramados nos último trimestre e pode ter o vínculo com os Dragões estendido junto ao Tricolor / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Moreira pode ter o seu contrato de empréstimo junto ao Porto esticado por mais um semestre. O jogador, que pertence ao São Paulo, ficou afastado dos gramados no último semestre por conta de uma lesão e pode ganhar uma nova oportunidade pelo clube português. Moreira vinha atuando pelo time B dos Dragões, onde se destacava. O lateral participou de 12 partidas e marcou um gol. Justamente quando estava sendo cotado para subir para a equipe principal, sofreu com uma contusão na coxa que lhe afastou dos jogos por três meses.