Vitinho é consistente e fecha melhor temporada da carreira pelo Botafogo

Após a partida contra o Fortaleza, Vitinho celebrou a marca pelo Botafogo, mas fez questão de relembrar início iregular quando chegou ao Glorioso ainda 2024, ano das conquistas do Brasileirão e Libertadores. O lateral-direito até iniciou os jogos como titular, porém saiu na maioria das partidas. No entanto, foi um dos destaques na grande final da Libertadores, sendo uma virada de chave para o jogador.

Vitinho viveu a sua melhor temporada de toda a sua carreira com a camisa do Botafogo . Após a vitória sobre o Fortaleza, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, o lateral-direito fechou o ano de 2025 com 65 jogos, sendo 60 pelo Alvinegro, dois pela Seleção Brasileira e três pelo Burnley, da Inglaterra. Ele tende a crescer em 2026 e buscar espaço com a camisa da Amarelinha.

“Fico muito feliz. Eu já falei outras vezes que meu objetivo é jogar o máximo de partidas possível pelo Botafogo. Eu me preparei para isso. Não só dentro do clube, mas fora do clube. Eu tenho que agradecer ao meu staff. Eu vou falar o nome dele, Vinícius Zanetti (preparador físico particular). Ele está me acompanhando desde um longo tempo. Então, agradecer a ele, agradecer ao clube por todo o suporte que ele me deu. Eu fico feliz por atingir essa marca de 60 jogos no ano. Foi um ano difícil para todos nós, mas eu fico feliz com a minha temporada individual. Eu tive um ano, quando eu cheguei ano passado, de dificuldade para adaptação. Mas esse ano, graças a Deus, deu tudo certo”, disse Vitinho, à Botafogo TV.

Vitinho jogou 36 das 38 rodadas do Brasileiro. As únicas duas ausências do lateral na competição foram contra o Vasco, na 32ª rodada, porque estava voltando de compromisso na Seleção Brasileira. Além disso, ele ficou fora diante do Cruzeiro, por suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Ao longo do ano, ele teve participações em seis gols.

Vitinho pela Seleção

Com a Seleção Brasileira, Vitinho entrou em amistoso contra a Coreia do Sul e última rodada das Eliminatórias contra a Bolívia. Apesar de certa timidez, o jogador do Botafogo não se furtou de ir ao ataque, fazendo boas jogadas. No setor defensivo, atuou de forma correta. Com isso, ele ganhou pontos com Carlo Ancelotti e acirra disputa pela lateral direita, apesar de não ser convocado na última lista do italiano.

Contra a Coreia, o lateral teve mais tempo em campo. Ele liderou a equipe em número de desarmes: foram três enquanto esteve em campo. O camisa 2 também destacou-se nos duelos pelo chão e pelo alto, com 100% de aproveitamento. Aos 25 minutos da segunda etapa, com o placar em 4 a 0 para a Seleção Brasileira, Vitinho saiu para dar lugar a Paulo Henrique, do Vasco. Diante da Bolívia, também teve uma atuação correta.