Vegetti iguala pior jejum pelo Vasco antes de fase decisiva da Copa do Brasil

Sem marcar há oito jogos, Vegetti igualou o seu pior jejum pelo Vasco. O centroavante argentino, que demonstrou insatisfação com a substituição ainda no primeiro tempo da goleada diante do Atlético, completou o seu oitavo jogo sem marcar e tem perdido cada vez mais espaço com o técnico Fernando Diniz.

O último de Vegetti aconteceu na vitória sobre o Bragantino por 3 a 0, no dia 26 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, foi a quarta vitória consecutiva do Vasco, que vivia o seu melhor momento sob o comando do técnico Fernando Diniz. Desde então, aliás, o Cruz-Maltino conquistou apenas uma vitória em oito partidas.