Vegetti iguala pior jejum pelo Vasco antes de fase decisiva da Copa do Brasil

Vegetti iguala pior jejum pelo Vasco antes de fase decisiva da Copa do BrasilCentroavante não marca desde a vitória sobre o Bragantino, em outubro
Sem marcar há oito jogos, Vegetti igualou o seu pior jejum pelo Vasco. O centroavante argentino, que demonstrou insatisfação com a substituição ainda no primeiro tempo da goleada diante do Atlético, completou o seu oitavo jogo sem marcar e tem perdido cada vez mais espaço com o técnico Fernando Diniz.
O último de Vegetti aconteceu na vitória sobre o Bragantino por 3 a 0, no dia 26 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, foi a quarta vitória consecutiva do Vasco, que vivia o seu melhor momento sob o comando do técnico Fernando Diniz. Desde então, aliás, o Cruz-Maltino conquistou apenas uma vitória em oito partidas.
Nas últimas 17 partidas, Vegetti marcou apenas um gol. Antes do gol contra o Bragantino, também viveu uma seca de oito jogos. Na contramão do jejum, o centroavante argentino é o artilheiro do Vasco na temporada, com 26 gols, à frente de Rayan, com 19. Aliás, ele empatou com Rayan na artilharia do time no Brasileirão, com 14.
Na goleada diante do Atlético, Vegetti foi substituído aos 34 minutos do primeiro tempo por causa da expulsão de Hugo Moura. A ideia do técnico Fernando Diniz era proteger o sistema defensivo. O centroavante argentino, portanto, saiu de campo xingando, chutando copos e arremessando a chuteira no banco de reservas.
