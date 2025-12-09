Vasco está próximo de anunciar a Nike como fornecedora de material esportivo

O Vasco está perto de anunciar oficialmente a mudança de fornecedora de material esportivo. Sai a Kappa, cujo contrato termina ao fim desta temporada, e entra a Nike, que, em princípio, acerta pelos próximos dois anos. A expectativa é de que o anúncio oficial da parceria seja feito até esta quarta-feira (10), de acordo com informações obtidas pelo Jogada10.

Há cerca de um ano já se tinha conhecimento de que a empresa norte-americana e o Vasco tinham chegado a um acordo. A antecedência pela concretização das tratativas teve como objetivo se encaixar com o fim do contrato com a Kappa. Além de tempo hábil para a Nike produzir a linha de produtos da primeira temporada.