Vasco está próximo de anunciar a Nike como fornecedora de material esportivo

O Vasco está perto de anunciar oficialmente a mudança de fornecedora de material esportivo. Sai a Kappa, cujo contrato termina ao fim desta temporada, e entra a Nike, que, em princípio, acerta pelos próximos dois anos. A expectativa é de que o anúncio oficial da parceria seja feito até esta quarta-feira (10), de acordo com informações obtidas pelo Jogada10.
Há cerca de um ano já se tinha conhecimento de que a empresa norte-americana e o Vasco tinham chegado a um acordo. A antecedência pela concretização das tratativas teve como objetivo se encaixar com o fim do contrato com a Kappa. Além de tempo hábil para a Nike produzir a linha de produtos da primeira temporada.
A Kappa voltou em 2020, quando o clube rompeu com a Diadora. A empresa italiana tem laços antigos com a equipe, já que forneceu o material esportivo na última época de ouro, entre 1997 e 2000, quando conquistou dois brasileiros e uma Libertadores.
A companhia norte-americana tinha o objetivo de voltar a expandir sua atuação no Brasil. Assim, além do Vasco, outro clube que a Nike também patrocinará será o Atlético Mineiro, que já anunciou a mudança, deixando a Adidas para trás. Atualmente, o Corinthians é o único clube brasileiro com vínculo já em vigência com a Nike.
