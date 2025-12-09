Vasco anuncia a Nike como nova fornecedora de material esportivo

A Nike vai produzir e fornecer linha completa para os times profissionais, masculinos e femininos, categorias de base e comissão técnica. Além dos uniformes de jogo, o enxoval conta com roupas de aquecimento, treino, viagem e linha casual.

As negociações entre Vasco e Nike foram conduzidas durante todo o ano. Neste período, o Cruz-Maltino recebeu outras propostas. Dentre elas, da Puma, que chegou a rivalizar com a empresa americana, mas apresentou valores inferiores.

O Vasco será tratado pela Nike como um clube global e os uniformes terão a mesma tecnologia do enxoval da Seleção Brasileira. A estimativa é de que o Cruz-Maltino receba em média por ano cerca de R$ 40 milhões.

