TV Brasil abre ofensiva estratégica e fecha com nomes de peso para novo programa esportivo

TV Brasil abre ofensiva estratégica e fecha com nomes de peso para novo programa esportivoEmissora já definiu o elenco, dia da semana e horário em que a atração irá ao ar, junto à transmissão simultânea pela Rádio Nacional
A TV Brasil movimentou os bastidores do jornalismo esportivo ao confirmar a chegada de Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro — três vozes históricas da crônica nacional — para sua nova grade. Trata-se de um anúncio que marca a ofensiva da emissora pública em ocupar um espaço mais firme num cenário de disputas acirradas entre TV aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming.
Os ex-companheiros de ESPN irão comandar o programa Trio de ataque a partir de janeiro de 2026, que será exibido todas as segundas-feiras, das 18h às 19h. A atração também contará com transmissão simultânea pela Rádio Nacional.
A reunião desse grupo reconhecido pela identidade editorial forte cria expectativa entre o público que acompanha debates esportivos e jornalismo investigativo. Por isso, considera-se este um dos movimentos mais significativos da EBC para o início do ano.
Acordo com a TV Brasil
Segundo o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, o acordo para levar os comentaristas à emissora ocorreu durante um jantar em São Paulo. O encontro serviu para Andre Basbaum, presidente da Empresa Brasil de Comunicação, alinhar todos detalhes diretamente com Kfouri e Trajano.
A negociação reforça a estratégia institucional de se fortalecer com nomes de credibilidade, num momento em que a disputa exige produtos multiplataforma.
Exibição multiplataforma
Enquanto estrutura sua nova atração, a EBC também mantém tratativas avançadas com o YouTube para retransmitir conteúdos da TV Brasil na plataforma. Um movimento que visa justamente ampliar seu alcance e distribuição digital.
Neste contexto, a TV Brasil vê espaço para se reposicionar no ambiente esportivo e, para isso, aposta em conteúdo opinativo e com assinatura reconhecida.
