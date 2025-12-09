TV Brasil abre ofensiva estratégica e fecha com nomes de peso para novo programa esportivo

Emissora já definiu o elenco, dia da semana e horário em que a atração irá ao ar, junto à transmissão simultânea pela Rádio Nacional

A TV Brasil movimentou os bastidores do jornalismo esportivo ao confirmar a chegada de Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro — três vozes históricas da crônica nacional — para sua nova grade. Trata-se de um anúncio que marca a ofensiva da emissora pública em ocupar um espaço mais firme num cenário de disputas acirradas entre TV aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming.

Os ex-companheiros de ESPN irão comandar o programa Trio de ataque a partir de janeiro de 2026, que será exibido todas as segundas-feiras, das 18h às 19h. A atração também contará com transmissão simultânea pela Rádio Nacional.

A reunião desse grupo reconhecido pela identidade editorial forte cria expectativa entre o público que acompanha debates esportivos e jornalismo investigativo. Por isso, considera-se este um dos movimentos mais significativos da EBC para o início do ano.

Acordo com a TV Brasil

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, o acordo para levar os comentaristas à emissora ocorreu durante um jantar em São Paulo. O encontro serviu para Andre Basbaum, presidente da Empresa Brasil de Comunicação, alinhar todos detalhes diretamente com Kfouri e Trajano.