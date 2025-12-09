TNT Sports fecha com narrador para jogos da Champions League e Paulistão

TNT Sports fecha com narrador para jogos da Champions League e PaulistãoEmpresa dá mais um passo na estratégia de valorização interna e agora possui nova voz fixa para transmissões internacionais e nacionais
A TNT Sports ampliou seu elenco de transmissão e confirmou a contratação definitiva de Ennio Ricanelo, narrador que participa de jornadas da casa desde 2023. Com o acordo, o locutor passará a integrar o time fixo da emissora para duas competições como peça central da estratégia de valorização dos talentos formados no ambiente esportivo multiplataforma.
Com a oficialização, o comunicador passa a cumprir escaladas voltadas, sobretudo, para as coberturas da UEFA Champions League e do Campeonato Paulista. Ele surge como nova aposta do canal — já consagrado por revelar vozes como as de Octavio Neto e Victor Lopes na atualidade.
Vale destacar que, apesar da escala fixa, Ricanelo já narra partidas da Champions League há três edições consecutivas. Ou seja, trata-se de um ambiente já familiarizado.
Marco pessoal
Em declaração divulgada pelo canal, Ricanelo descreveu a nova fase como um marco pessoal e a realização de um grande sonho. Ele também agradeceu por todo carinho que tem recebido internamente e nas redes sociais.
“A realização do meu sonho. Quando eu cheguei aqui para fazer a Champions, há 3 anos, a TNT Sports mudou a minha vida. Chegou a hora de enfrentar um novo desafio aqui dentro! Agradeço demais à direção por toda a confiança e carinho comigo. Estou pronto para essa nova fase”.
Novo narrador da TNT Sports
O locutor deu seus primeiros passos na carreira no interior paulista, aos 15 anos, em uma rádio comunitária. Natural de Joanópolis, acumulou experiência como repórter em veículos como Lance!, Voz do Esporte e Canal Olímpico do Brasil.
Recentemente, há três dias, o comunicador também se despediu de outra casa que carimbou seu nome: a Record. Inclusive, ele prestou uma despedida emocionada à empresa que também o fez realizar sonhos profissionais.
