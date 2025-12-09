TNT Sports fecha com narrador para jogos da Champions League e Paulistão

Empresa dá mais um passo na estratégia de valorização interna e agora possui nova voz fixa para transmissões internacionais e nacionais / Crédito: Jogada 10

A TNT Sports ampliou seu elenco de transmissão e confirmou a contratação definitiva de Ennio Ricanelo, narrador que participa de jornadas da casa desde 2023. Com o acordo, o locutor passará a integrar o time fixo da emissora para duas competições como peça central da estratégia de valorização dos talentos formados no ambiente esportivo multiplataforma. Com a oficialização, o comunicador passa a cumprir escaladas voltadas, sobretudo, para as coberturas da UEFA Champions League e do Campeonato Paulista. Ele surge como nova aposta do canal — já consagrado por revelar vozes como as de Octavio Neto e Victor Lopes na atualidade.