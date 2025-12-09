Terrabolistas destacam protagonismo de Neymar e valorizam trabalho no Santos após permanência na Série A

Neymar assumiu o protagonismo no Santos nas últimas rodadas e foi fundamental para o Peixe não cair para a Série B

O Santos viveu uma temporada dramática, mas que terminou com alívio para o torcedor. Depois de meses flertando com o rebaixamento, o time conseguiu garantir sua permanência na Série A graças a uma arrancada final que recolocou o clube nos eixos. No podcast “Terrabolistas“, os comentaristas analisaram o papel determinante de Neymar e também ressaltaram o trabalho da comissão técnica na recuperação do elenco.

Segundo os debatedores, o retorno do atacante ao clube da Vila Belmiro teve impacto na permanência na Série A. Mesmo sem estar em plenas condições físicas, Neymar assumiu o protagonismo nas últimas rodadas.

A jornalista Juliane dos Santos destacou o peso da atuação do astro brasileiro no momento decisivo.

“Totalmente justo. Neymar colocou a bola debaixo do braço. O torcedor do Santos esperava só isso desde o início. Esperavam isso. Ele conseguiu fazer isso nos 45 do segundo tempo. Ele está lesionado e deixou de operar para ajudar. Jogou e deu certo. O trabalho do treinador deu certo também, é um ótimo treinador, o trabalho mostra muito o que faz no Santos, tentou arrumar a casa no início, uma peça ou outra, trabalho de base, colocou os garotos, resgatou um pouco a confiança do Neymar no início. Mental, tática e técnica. Fez o papel e o Neymar foi predominante para a permanência do Santos na Série A. Vamos ver em 2026 se ele fica ou não”, disse a jornalista Juliane dos Santos.