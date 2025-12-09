Terrabolistas acreditam na sequência de Abel Ferreira no Palmeiras e esperam por reforços

O Palmeiras de Abel Ferreira viveu uma temporada diferente. Uma das agremiações que mais investe no futebol, o ano terminou sem qualquer título. Assim, falas antigas do treinador foram recuperadas, quando ele chegou a dizer que um ano sem título poderia resultar em demissão. No entanto, os comentaristas do podcast “Terrabolistas” esperam mais uma temporada do treinador em São Paulo.

De acordo com a jornalista Juliane Santos, Abel criou um laço com o Verdão e permanecerá.

“Porque deu pra ver que ele gostou de trabalhar no Palmeiras e ele, apesar dos pesares com a torcida, principalmente nesse ano em especial, ele tá chateado ainda um pouquinho, mas ele criou um laço com o Palmeiras. São muitos anos, né? É o treinador mais longevo do futebol brasileiro. Então acredito, pra tristeza de muitos, que ele ainda vai ficar, vai cumprir o seu contrato e acredito que isso também não vai manchar o que ele disse e não ser competitivo, porque se não ganhar um título, né? De tantos os títulos que ele ganhou no Palmeiras, então um título não vai manchar aquilo que ele falou e vai vir mais forte pro próximo ano, né?”, observou.

O contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras deve ser renovado até dezembro de 2027. O treinador deve impor condições para que isso aconteça, entre elas ter mais reforços e um time mais competitivo.