Suposta camisa do Vasco produzida pela Nike vaza; veja as fotos

Cruz-Maltino terá novo uniforme a partir de janeiro. Fornecimento de material esportivo terá duração até 2032
Poucas horas depois do anúncio oficial da parceria entre Vasco e Nike, vazam as primeiras imagens da suposta camisa 1, de cor predominantemente preta. As fotos foram publicadas pelo perfil SDM LINKS e gerou dúvidas aos torcedores. Afinal de contas, o Cruz-Maltino divulgou que a estreia do uniforme acontecerá na Copinha, em janeiro, pelo time sub-20. No entanto, o modelo será alternativo e não será comercializado.

Portanto, de acordo com o SDM LINKS, a imagem vazada não é da camisa alternativa, mas sim do modelo Torcedor PRO do uniforme principal. Ainda de acordo com o perfil, a versão provisória para a base tem golas diferentes. A Nike costuma comercializar o mesmo modelo com diferentes preços, buscando alcançar o maior número de torcedores.

Vasco e Nike assinaram contrato válido até 2032, com início em janeiro do ano que vem. O Cruz-Maltino estima receber em média cerca de R$ 40 milhões por ano. O vínculo com a Kappa termina no final de deste mês e durou quatro anos.

