Seis campeões de 2025 ficam fora da convocação do Brasil para Nations da Kings League

Barata, João Pedro, Maicon, Davi, Rufino e Choco, que foram campeões mundiais na Itália, não vão defender o bicampeonato com a Seleção / Crédito: Jogada 10

Com o anúncio oficial dos convocados da Seleção Brasileira para a Kings League World Cup 2026, realizado na última sexta-feira (05/12), também ficou evidente quem não seguirá com o grupo na defesa do título do Mundial da Kings League. Entre ausências de peso e cortes na reta final, seis campeões mundiais de 2025 ficaram fora da relação elaborada pela nova comissão técnica. O Brasil chega ao Mundial como o atual campeão, mas apenas sete dos 13 atletas que levantaram o troféu no ano passado continuam presentes no projeto esportivo. Barata, João Pedro, Maicon, Davi, Rufino e Choco, todos protagonistas em 2025, não foram chamados pelo técnico Dudu, comandante da Furia e agora responsável pela Seleção.

A ausência de Barata, goleiro titular e um dos grandes nomes da conquista passada, chama atenção. Ele e Davi chegaram a aparecer na pré-lista divulgada para observação inicial, porém acabaram cortados da convocação definitiva. Mesmo com o histórico recente positivo, seus nomes acabaram preteridos em meio às mudanças implementadas pela nova gestão técnica. Confira os atletas campeões em 2025 que ficaram fora da Kings League World Cup 2026 Barata – G3X

João Pedro – Fluxo

Maicon – Capim

Davi – DR7

Rufino – G3X

Choco – SXB Aliás, a reformulação também passa pela estrutura da comissão técnica. Afinal, para 2026, o comando da seleção reúne profissionais já conhecidos da Kings League Brasil. Dudu, da Furia, assume o papel de treinador. Ao seu lado, Preto, técnico do Dendele, atuará como auxiliar. Já VelhoVamp, líder do G3X e campeão mundial em 2025 como treinador, retorna em nova função. Afinal, ele agora será responsável pela coordenação técnica.