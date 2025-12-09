São Paulo monitora jogadores emprestados e avalia quem volta em 2026

Cinco atletas deixaram o Tricolor ao longo do ano, cada um em uma situação distinta quanto a futuro, valorização e possível reaproveitamento / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encerra a temporada de 2025 acompanhando com atenção o desempenho e as negociações referentes aos cinco jogadores cedidos por empréstimo ao longo do ano. As situações são distintas, alguns já têm o futuro definido, enquanto outros ainda dependem de conversas que devem avançar ao longo de 2026. Entre todos, o caso mais claro é o de Rodrigo Nestor. O meio-campista já não faz mais parte dos planos do clube, uma vez que sua transferência ao Bahia foi sacramentada. A operação total gira em torno de R$ 23,7 milhões, valor composto por duas frentes. O pagamento de 2 milhões de euros, aproximadamente R$ 12,5 milhões, feito em parcelas ao longo de três anos.

Além disso, existe o perdão, por parte do Grupo City, da dívida que o São Paulo ainda tinha pela compra do zagueiro Nahuel Ferraresi, avaliada em 1,8 milhão de euros, cerca de R$ 11,2 milhões. Já Giuliano Galoppo retornou ao seu país para atuar no River Plate, movimento que também abriu portas para a chegada de reforços ao Morumbis. A negociação facilitou os empréstimos de Enzo Díaz, no início da temporada, e de Tapia, no meio do ano. A definição definitiva do futuro de Galoppo ainda depende de novos encontros entre as diretorias. No São Paulo, há confiança de que o River avançará na compra, assim como na transferência definitiva de Enzo Díaz para o Tricolor. O contrato de Galoppo com o clube paulista segue válido até junho de 2027. Como Tapia pertence ao River e seu empréstimo se estende até meados de 2026, o acordo envolvendo o chileno também pode ser incluído nas tratativas, dada a boa relação aberta entre as partes.

Joia do São Paulo também pode voltar O lateral-direito Moreira foi o primeiro a deixar o Morumbi em 2025, rumo ao Porto. A negociação incluiu opção de compra de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos, com o São Paulo mantendo outros 40%. No entanto, o defensor de 21 anos não conseguiu se firmar nem na equipe principal, nem no time B dos portugueses, o que torna pouco provável que o Porto exerça a compra. Moreira possui vínculo com o São Paulo até meados de 2027 e deve retornar, caso não surja outro interessado. Medalhões também estão no radar Com pouco espaço e antes de completar sete partidas no Brasileirão, Erick foi emprestado ao Vitória. Contudo, a mudança rendeu frutos. Afinal, o o atacante teve bom desempenho, ajudou na permanência da equipe baiana na Série A e recuperou espaço no mercado.

Mesmo com o São Paulo enfrentando carências nas pontas, ainda não há definição sobre seu aproveitamento em 2026. Seu contrato termina no fim do próximo ano, o que também pressiona a diretoria a resolver seu caso rapidamente. Por fim, Jandrei deixou o clube em agosto e assumiu a titularidade do Juventude no returno do Brasileirão. Apesar das boas atuações individuais, acabou rebaixado junto com a equipe gaúcha. Com vínculo no São Paulo até dezembro de 2026, Jandrei aguarda uma posição da diretoria, que ainda precisa esclarecer a situação de Young, atual reserva imediato. Já Leandro, outro goleiro formado em Cotia, não está nos planos para 2026.