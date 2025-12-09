Santos volta a flertar com Gabigol e aguarda desfecho no Cruzeiro

Retorno à Vila Belmiro ganha força, porém tratativas ficam travadas enquanto a Raposa busca vaga na final da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Santos e Gabigol voltaram a se aproximar nos bastidores nas últimas semanas, em um movimento que reacende a possibilidade de um retorno do atacante à Vila Belmiro em 2026. Há um desejo mútuo entre as partes, porém qualquer avanço concreto nas negociações só deve ocorrer depois que o Cruzeiro encerrar sua participação na Copa do Brasil. Competição em que o clube mineiro disputa uma vaga na decisão contra o Corinthians. Gabigol está inclinado a voltar ao Santos no próximo ano, enquanto o clube já mantém conversas com o estafe do jogador. A diretoria santista considera o atacante uma peça ideal para preencher a carência no setor de centroavantes, um dos pontos mais sensíveis do elenco. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Uol’.

Tiquinho Soares dificilmente seguirá no clube, enquanto Lautaro Díaz não se firmou. Na última rodada do Brasileirão, o Santos precisou recorrer ao improviso com Thaciano, que marcou dois gols e foi o responsável direto pela permanência na Série A. Mineiros adotam cautela, e Santos apenas observa Apesar do interesse do Santos, o Cruzeiro ainda é quem dita o ritmo da novela. Internamente, o clube mineiro considera Gabigol bem avaliado, especialmente por Pedro Lourenço, principal investidor da SAF e responsável direto pela ousada contratação do atacante após sua saída do Flamengo. Em declaração recente no Prêmio do Brasileirão, Pedrinho demonstrou apreço pelo jogador, mas deixou claro que a utilização em campo é decisão da comissão técnica: “Gabriel foi uma contratação fora da curva. É um menino bacana, trabalha muito. A gente está feliz com ele. Ele não tem jogado o que esperava, isso é com o técnico Jardim, não comigo. Ele tem contrato até 2028, a gente está tranquilo. O Gabriel é um cara de grupo espetacular, nunca criou problema, o que ele quer é jogar. Espero que ele fique até 2028”, disse Pedro Lourenço.