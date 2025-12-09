Santi Rodríguez cresce de produção na reta final e aumenta expectativa para 2026

Santi Rodríguez cresce de produção na reta final e aumenta expectativa para 2026Jogador liderou o Glorioso em participações em gols no segundo semestre
Um dos reforços do Botafogo na temporada, Santi Rodríguez deu sinais de evolução na reta final da temporada. Dessa forma, o meia uruguaio aumentou a expectativa para 2026. Afinal, o jogador liderou o time alvinegro em participações em gols, com sete, no segundo semestre do Brasileirão.
Contratado no início do ano, Santi Rodríguez custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 85,6 milhões) fixos e mais 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões) em metas. Contudo, o meia uruguaio sofreu com problemas físicos no primeiro semestre e, por isso, não conseguiu ter sequência para se firmar no time.
Entretanto, a história de Santi Rodríguez mudou no segundo semestre. Recuperado dos problemas físicos, o meio-campista participou de sete gols, com dois gols marcados e cinco assistências. Dessa forma, liderou o Botafogo em participações em gols. Ele chegou a atuar em 10 de 11 jogos como titular, perdendo apenas um jogo por suspensão entre setembro e novembro.
Na reta final da temporada, Santi Rodríguez perdeu dois jogos por problemas físicos, nas vitórias sobre Sport e Grêmio. Ele voltou a atuar contra o Corinthians e, depois, contra o Fortaleza, mas com minutos limitados. Entre as partidas, não atuou contra o Cruzeiro, por suspensão. Na vitória sobre o Leão do Pici, deu uma assistência em 22 minutos em campo.
