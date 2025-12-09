Santi Rodríguez cresce de produção na reta final e aumenta expectativa para 2026

Contratado no início do ano, Santi Rodríguez custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 85,6 milhões) fixos e mais 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões) em metas. Contudo, o meia uruguaio sofreu com problemas físicos no primeiro semestre e, por isso, não conseguiu ter sequência para se firmar no time.

Um dos reforços do Botafogo na temporada, Santi Rodríguez deu sinais de evolução na reta final da temporada. Dessa forma, o meia uruguaio aumentou a expectativa para 2026. Afinal, o jogador liderou o time alvinegro em participações em gols, com sete, no segundo semestre do Brasileirão.

Entretanto, a história de Santi Rodríguez mudou no segundo semestre. Recuperado dos problemas físicos, o meio-campista participou de sete gols, com dois gols marcados e cinco assistências. Dessa forma, liderou o Botafogo em participações em gols. Ele chegou a atuar em 10 de 11 jogos como titular, perdendo apenas um jogo por suspensão entre setembro e novembro.

Na reta final da temporada, Santi Rodríguez perdeu dois jogos por problemas físicos, nas vitórias sobre Sport e Grêmio. Ele voltou a atuar contra o Corinthians e, depois, contra o Fortaleza, mas com minutos limitados. Entre as partidas, não atuou contra o Cruzeiro, por suspensão. Na vitória sobre o Leão do Pici, deu uma assistência em 22 minutos em campo.

