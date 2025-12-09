Retomar a confiança e ajustar o equilíbrio: os desafios do Vasco na semifinal da Copa do Brasil

Em crise pelas derrotas recentes, Cruz-Maltino foca em várias frentes para superar o Fluminense, mas alguns fatores são prioridades / Crédito: Jogada 10

O Vasco chega na semifinal da Copa do Brasil com a confiança abalada, mas ainda sonhando em voltar a disputar uma final nacional. Para que isso aconteça, porém, o Cruz-Maltino precisa corrigir problemas que têm se repetido ao longo da temporada, mas que ficaram muito evidentes na reta final do Brasileirão. Na quinta-feira (11), o time enfrenta o Fluminense, no Maracanã, no primeiro clássico decisivo pela vaga na decisão. Um dos pontos recentes mais críticos é a baixa eficiência ofensiva. O Vasco passou em branco em seis dos últimos oito jogos, oferecendo pouquíssimas dificuldades aos adversários. A exceção neste período foi a goleada por 5 a 1 sobre o Internacional. A explicação para a queda de rendimento pode ser física, porém a previsibilidade do modelo de Fernando Diniz também pode ser um fator.

LEIA MAIS: Desequilíbrio entre defesa e ataque explica o fracasso do Vasco no Brasileirão Recuperar a moral e a concentração A instabilidade emocional também preocupa. A goleada sobre o Internacional encerrou uma sequência de cinco derrotas e parecia recolocar o Vasco no caminho das vitórias. No entanto, o time acabou perdendo para o Mirassol em um jogo que servia como um ótimo laboratório para a semifinal da Copa do Brasil. Afinal de contas, o Fluminense terminou logo atrás do Leão Caipira na classificação do Brasileirão. Internamente, existe o entendimento de que os jogadores acabaram relaxando após a sequência de quatro vitórias seguidas do Vasco. Dessa forma, além de trabalhar o aspecto tático, a comissão técnica tem focado também no aspecto mental, buscando aumentar a moral do elenco. A recuperação da confiança é tratada como peça-chave no planejamento para o clássico com o Fluminense. Afinal de contas, o Tricolor vive um clima totalmente diferente, estando invicto há sete jogos. Portanto, o descanso dos titulares na última rodada contra o Atlético, teve como objetivo não só o descanso físico, mas também o mental. A comissão técnica entende que não está faltando tantos ajustes táticos, mas sim concentração dentro das partidas. Agora, por se tratar de uma eliminatório o erro tem que ser praticamente zero.