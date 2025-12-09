Real Madrid x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande na Champions. Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Bayern vence Sporting de virada e segue na briga pela liderança da Champions Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). Como chega o Real Madrid O Real Madrid atravessa uma fase complicada sob o comando do técnico Xabi Alonso, mas vem de uma vitória sobre o Olympiacos na Champions, que deixou o time na 5ª posição na tabela, com 12 pontos. Ao todo, os merengues têm quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos na principal competição de clubes do futebol europeu. No entanto, a grande preocupação fica por conta de Mbappé, tratado como dúvida para o jogo desta quarta-feira. O atacante não treinou com o restante do elenco na preparação para o jogo contra o City devido a um desconforto muscular na perna esquerda e pode desfalcar o time no Bernabéu. Além disso, Militão, Alaba, Mendy, Carvajal, Huijsen, Camavinga e Alexander-Arnold estão lesionados e são baixas confirmadas.

Ao mesmo tempo, Xabi Alonso está pressionado no cargo e precisa encerrar a má fase da equipe para não perder o emprego. Por conta dos desfalques, o treinador convocou três jogadores da base do Real Madrid para o jogo: Valdepeñas, Joan Martínez e Cestero. Como chega o Manchester City Por outro lado, o City vive uma situação diferente. Enquanto a equipe atravessa um bom momento na Premier League e está na perseguição ao líder Arsenal, o time inglês na Champions conheceu sua primeira derrota na rodada passada, para o Leverkusen. Assim, o clube de Manchester caiu para a 8ª posição, com 10 pontos. Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Pep Guardiola não poderá contar com o zagueiro John Stones, além dos volantes Mateo Kovacic e Rodri, todos lesionados.