Real Madrid x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26
Dia de jogo grande na Champions. Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26.
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Real Madrid
O Real Madrid atravessa uma fase complicada sob o comando do técnico Xabi Alonso, mas vem de uma vitória sobre o Olympiacos na Champions, que deixou o time na 5ª posição na tabela, com 12 pontos. Ao todo, os merengues têm quatro vitórias e uma derrota em cinco jogos na principal competição de clubes do futebol europeu.
No entanto, a grande preocupação fica por conta de Mbappé, tratado como dúvida para o jogo desta quarta-feira. O atacante não treinou com o restante do elenco na preparação para o jogo contra o City devido a um desconforto muscular na perna esquerda e pode desfalcar o time no Bernabéu. Além disso, Militão, Alaba, Mendy, Carvajal, Huijsen, Camavinga e Alexander-Arnold estão lesionados e são baixas confirmadas.
Ao mesmo tempo, Xabi Alonso está pressionado no cargo e precisa encerrar a má fase da equipe para não perder o emprego. Por conta dos desfalques, o treinador convocou três jogadores da base do Real Madrid para o jogo: Valdepeñas, Joan Martínez e Cestero.
Como chega o Manchester City
Por outro lado, o City vive uma situação diferente. Enquanto a equipe atravessa um bom momento na Premier League e está na perseguição ao líder Arsenal, o time inglês na Champions conheceu sua primeira derrota na rodada passada, para o Leverkusen. Assim, o clube de Manchester caiu para a 8ª posição, com 10 pontos.
Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Pep Guardiola não poderá contar com o zagueiro John Stones, além dos volantes Mateo Kovacic e Rodri, todos lesionados.
REAL MADRID X MANCHESTER CITY
6ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 10/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Santiago Bernabéu, em Madri.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Alvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Federico Valverde; Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni e Dani Ceballos; Vini Jr, Kylian Mbappé (Rodrygo) e Arda Güler. Técnico: Xabi Alonso.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Nico González e Tijjani Reijnders; Jeremy Doku, Erling Haaland e Phil Foden. Técnico: Pep Guardiola.
Árbitro: Clément Turpin (França).
Auxiliares: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pages (França).
VAR: Jérôme Brisard (França).
