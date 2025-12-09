Raniele vira dúvida no Corinthians às vésperas da semifinal da Copa do Brasil

Volante sente dores no tornozelo esquerdo, perde dois treinos seguidos e preocupa Dorival Júnior antes do duelo decisivo com o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians ganhou uma preocupação de última hora para a semifinal da Copa do Brasil. Raniele, um dos jogadores mais utilizados por Dorival Júnior em 2025, sentiu dores no tornozelo esquerdo e pode virar desfalque para o jogo de ida contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão. O volante não participou dos treinos de segunda e terça-feira após relatar incômodo no local. O problema começou no confronto diante do Juventude, no último domingo, quando ele entrou no segundo tempo e terminou a noite com inchaço e dor. Assim que foi examinado pelo departamento médico, iniciou tratamento intensivo.