Raniele vira dúvida no Corinthians às vésperas da semifinal da Copa do Brasil

Volante sente dores no tornozelo esquerdo, perde dois treinos seguidos e preocupa Dorival Júnior antes do duelo decisivo com o Cruzeiro
O Corinthians ganhou uma preocupação de última hora para a semifinal da Copa do Brasil. Raniele, um dos jogadores mais utilizados por Dorival Júnior em 2025, sentiu dores no tornozelo esquerdo e pode virar desfalque para o jogo de ida contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão.

O volante não participou dos treinos de segunda e terça-feira após relatar incômodo no local. O problema começou no confronto diante do Juventude, no último domingo, quando ele entrou no segundo tempo e terminou a noite com inchaço e dor. Assim que foi examinado pelo departamento médico, iniciou tratamento intensivo.

Peça tática relevante, Raniele soma 49 partidas na temporada e costuma atuar tanto protegendo a defesa quanto recuado como terceiro zagueiro, função que Dorival tem adotado com frequência em jogos de maior exigência.

Mesmo ainda em tratamento, há chance de o jogador viajar com a delegação para Belo Horizonte. Pelo caráter decisivo da semifinal, o Corinthians pode ampliar a relação de atletas convocados para a partida no Mineirão. Assim mantendo Raniele no grupo caso apresente evolução.

Em contrapartida, a boa notícia para o clube é o retorno recente de outros nomes importantes que estavam no departamento médico. Como Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que voltaram a treinar normalmente e ficam à disposição.

