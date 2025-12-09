Raniele vira dúvida no Corinthians às vésperas da semifinal da Copa do Brasil

Raniele vira dúvida no Corinthians às vésperas da semifinal da Copa do BrasilVolante sente dores no tornozelo esquerdo, perde dois treinos seguidos e preocupa Dorival Júnior antes do duelo decisivo com o Cruzeiro
O Corinthians ganhou uma preocupação de última hora para a semifinal da Copa do Brasil. Raniele, um dos jogadores mais utilizados por Dorival Júnior em 2025, sentiu dores no tornozelo esquerdo e pode virar desfalque para o jogo de ida contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão.
O volante não participou dos treinos de segunda e terça-feira após relatar incômodo no local. O problema começou no confronto diante do Juventude, no último domingo, quando ele entrou no segundo tempo e terminou a noite com inchaço e dor. Assim que foi examinado pelo departamento médico, iniciou tratamento intensivo.
Peça tática relevante, Raniele soma 49 partidas na temporada e costuma atuar tanto protegendo a defesa quanto recuado como terceiro zagueiro, função que Dorival tem adotado com frequência em jogos de maior exigência.
Mesmo ainda em tratamento, há chance de o jogador viajar com a delegação para Belo Horizonte. Pelo caráter decisivo da semifinal, o Corinthians pode ampliar a relação de atletas convocados para a partida no Mineirão. Assim mantendo Raniele no grupo caso apresente evolução.
Em contrapartida, a boa notícia para o clube é o retorno recente de outros nomes importantes que estavam no departamento médico. Como Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que voltaram a treinar normalmente e ficam à disposição.