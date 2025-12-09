Pulgar dispara: “Mata-mata é onde o Flamengo cresce”

Volante chileno não mede palavras para admitir favoritismo rubro-negro, mas também fala sobre a diferença no fuso horário / Crédito: Jogada 10

O volante do Flamengo, Erick Pulgar, concedeu rápida entrevista aos jornalistas presentes no estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar, onde o clube encerrou a preparação nesta terça-feira (9/12) para enfrentar o Cruz Azul (MEX), pelo Intercontinental. O jogador, afinal, admitiu que os jogadores sofreram com o fuso horário (6h de diferença para frente). No entanto, vê o time descansado e crescendo em mata-mata. “A verdade é que o grupo está descansado. Já chegamos domingo (7/12), mas não vou mentir que, sim, há muitos sono (risos), porque a mudança de hora afeta. Mas entrando aqui no campo o cansaço desaparece”, afirmou o chileno.

LEIA MAIS: Cruz Azul (MEX) x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem Em resposta curta, mas direta, ele falou também sobre a pressão de um jogo tão importante. Para Erick, porém, o Flamengo vive de pressão desde o começo da temporada. Por fim, o chileno declarou que o Flamengo cresce nestes momentos. “Se formos falar de pressão, estamos desde janeiro com pressão. E nestas partidas de mata-mata, é onde o Flamengo mais cresce”, limitou-se. O Rubro-Negro enfrenta o Cruz Azul nesta quarta-feira (10/12), às 14h (de Brasília), pelo Derby das Américas – as quartas de final do Intercontinental de Clubes. Quem vencer, além de embolsar 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,8 milhões no câmbio atual), avança para enfrentar o Pyramids (EGI) na semifinal. O PSG (FRA), campeão da Liga dos Campeões, já está na final e aguarda de camarote seu adversário.