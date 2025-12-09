Presidente do Santos diz que fará todo o esforço para manter Neymar até a Copa

”O projeto do Neymar é até a Copa do Mundo de 2026, estamos reavaliando a cada seis meses, mas todo o esforço será feito para ele permanecer”, afirmou Teixeira, sinalizando que a negociação com o pai do atleta deve avançar nos próximos dias.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, voltou a manifestar o desejo de manter Neymar na Vila Belmiro até junho de 2026, período que coincide com a disputa da Copa do Mundo. A declaração foi feita durante o Prêmio Brasileirão, realizado pela CBF no Rio de Janeiro. O mandatário reforça o plano do clube de estender por mais seis meses o contrato que se encerra em 31 de dezembro.

Desde o retorno do craque ao Santos, em janeiro deste ano, a ideia sempre foi construir um ciclo de um ano e meio, alinhado ao calendário da Seleção Brasileira e à preparação para o Mundial. A renovação inicial, firmada no meio da temporada, já indicava que a extensão prevista para o início de 2026 seria apenas um passo natural no planejamento.

Craque custa caro

Neymar, porém, representa um investimento pesado. O camisa 10 recebe no Santos um salário equivalente ao de cinco ou seis jogadores do elenco considerados “comuns”. Além disso, conta com um contrato robusto de exploração de imagem administrado pela NR Sports, empresa de seus pais. Esse acordo, em especial, já exigiu ajustes. Afinal, antes do meio do ano, o clube renegociou o montante devido e parcelou os R$ 85 milhões até o fim de 2026.

A tendência é que esse valor seja revisto novamente, abrindo margem para um acréscimo que possibilite manter o atacante por mais uma temporada parcial. Ainda assim, Teixeira e sua diretoria entendem que o retorno esportivo e comercial proporcionado pelo jogador justifica o esforço financeiro.

Neymar dando retorno ao Santos dentro e fora de campo

Dentro de campo, Neymar encerra a temporada com números expressivos. Afinal, foram 28 jogos, 11 gols e 4 assistências, distribuídos entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Sua presença deu protagonismo ao Santos em momentos decisivos e impulsionou a equipe em um ano de reconstrução.