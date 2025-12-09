Pedrinho oferece 5 anos para Jardim mas revela: “Tem vontade de não ser técnico”

O futuro de Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro permanece uma grande incógnita para a temporada de 2026. Apesar de ter contrato vigente até o / Crédito: Jogada 10

O futuro de Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro permanece uma grande incógnita para a temporada de 2026. Apesar de ter contrato vigente até o fim do próximo ano e de ter conduzido o clube à terceira colocação no Campeonato Brasileiro, o treinador português cogita encerrar sua trajetória na área técnica. A revelação partiu de Pedro Lourenço, o Pedrinho, acionista majoritário da SAF celeste, durante a cerimônia do Prêmio Brasileirão 2025, realizada nesta segunda-feira (08/12) onde a Raposa acumulou honrarias entre os melhores da competição. Assim sendo, o dirigente admitiu que o obstáculo para a permanência não é financeiro ou esportivo, mas sim uma questão pessoal do comandante. Pedrinho deixou claro que faz todo o esforço possível para segurar o profissional na Toca da Raposa II. O empresário, inclusive, colocou na mesa uma proposta de longo prazo para dar estabilidade ao trabalho.

“Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser. Eu já propus um contrato de cinco anos. Eu falo com ele todos os dias. O Jardim é um cara espetacular. A gente deve muito a ele”, declarou o mandatário, evidenciando a gratidão pela “reviravolta” que o técnico promoveu na equipe desde sua chegada, em abril. Pedrinho diz que Jardim pode não ser mais técnico No entanto, o desejo do treinador de 51 anos de mudar seu estilo de vida pesa na decisão. A rotina exaustiva de viagens e a pressão do calendário brasileiro desgastaram o profissional, que acumula passagens vitoriosas por Mônaco, Portugal e Oriente Médio. Pedrinho foi transparente sobre o dilema vivido pelo português. “Ele tem vontade de não ser técnico. A gente está conversando. Eu espero que ele continue com a gente ano que vem, tem a Libertadores”, revelou o empresário. Do outro lado, Jardim prefere o silêncio e a evasiva. Após o jogo contra o Santos, no último domingo, ele desviou do assunto e jogou a responsabilidade para a diretoria, priorizando o foco imediato nas semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians.