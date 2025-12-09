Olympiacos vence o Kairat e segue com chances de avançar na Champions

Equipe grega faz 1 a 0 e se aproxima do grupo que se classificaria para os playoffs da principal competição de clubes da Europa

O resultado fez os gregos chegarem, provisoriamente, à 26ª posição, com cinco pontos conquistados. O Kairat, por sua vez, tem apenas um, em 35°. Vale lembrar que os times dentro da zona dos playoffs vão do nono ao 24º lugares.

O Olympiacos segue com chances de conquistar uma vaga nos playoffs da fase de liga da Champions . Nesta terça-feira (9), a equipe grega venceu o Kairat por 1 a 0, com gol solitário de Gelson Martins, pela sexta rodada.

As duas equipes voltam a campo pela Champions League somente no dia 20 de janeiro. Enquanto o Kairat recebe o Club Brugge, às 12h30 (de Brasília), o Olympiacos enfrenta o Bayer Leverkusen, na Grécia, às 17h.

A vitória dos gregos fora de casa saiu com um gol já na reta final da partida, porém o domínio começou desde a etapa inicial. A equipe perdeu inúmeras chances e ainda teve um tento anulado nos 45 minutos iniciais.

A força do Olympiacos se manteve no segundo tempo e a sequência de gols perdidos também. Até que aos 28 minutos, Taremi achou um passe para Gelson Martins, que não perdoou, fazendo 1 a 0. Aliás, após abrir o placar, o time empilhou várias oportunidades.

Gelson Martins quase fez o seu segundo, El Kaabi mandou no travessão. No fim, o brasileiro Gabriel Strefezza quase ampliou nos acréscimos, o que não pesou para o triunfo no Cazaquistão.