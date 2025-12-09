Nora revela passagem pelo Brasil e momento fofura com sua filha e neta de Ronaldinho

Giovanna Buscacio, nora do ex-craque, mora na Inglaterra, mas aproveita dias em seu país natal para visitar a família / Crédito: Jogada 10

Giovanna Buscacio, nora de Ronaldinho, e a filha Teresa passam alguns dias no Brasil. Giovanna Buscacio aproveitou para revelar momentos de fofura com a filha de sete meses. No caso, episódios em que a bebê brincava com itens na árvore de Natal da residência. O herdeiro do “Bruxo”, sua nora e neta moram na Inglaterra. Afinal, João defende a equipe sub-21 do Hull City. Eles estão em seu país natal, pois aproveitam as proximidades com as festas de fim de ano para visitar suas famílias. Em um registro com sua irmã, a atriz Giulia Buscacio, Giovanna detalhou as modificações em sua vida depois que deu à luz.

“Percebi que tenho muito mais força que eu achava que tinha. Antes da Teresa, eu sabia que era capaz das coisas, mas não tinha aquela garra, agora com ela tudo ficou diferente. Eu consigo ter foco de ir pra academia, fazer uma dieta, viajar, ficar 11h num voo com um neném. Tenho certeza que se eu quiser alguma coisa, sou capaz de conquistar”, aprofundou-se a nora de Ronaldinho. Há pouco tempo, a produtora de conteúdo digital falou sobre a definição que ele e João tomaram de não mostrar o rosto de Teresa nas redes sociais. Ela indicou como foi o processo para chegar a essa opção e como a família lidou com a escolha deles. “A decisão (de não expor) partiu do pai dela. Eu nunca tinha pensado sobre isso, até porque não sou famosa. Trabalho com internet, mas tenho meu nicho bem pequenininho. Nunca me aconteceu nada de estranho, mas eu já não gostava da ideia de expor demais. Mas quando o João conversou comigo e falou que achava melhor a gente não expor de forma alguma, eu comecei a pensar sobre isso”, esclareceu Giovanna.

Nora e neta de Ronaldinho no Brasil A atriz Giullia Buscacio, irmã da influenciadora e madrinha de Teresa, publicou uma foto dos pés da bebê nessa semana. Nesta oportunidade que apontou a presença de Giovanna e da sobrinha no Brasil. Ou seja, Teresa tem os dois lados de sua família composta por famosos. Na época próxima ao seu nascimento, os parentes mais próximos, como Ronaldinho, viajaram para a Europa com o intuito de acompanhar a sua chegada. Eles respeitaram a definição dos pais e jamais revelaram o rosto da Teresa nas redes sociais. “Logo depois de decidirmos isso (não expor a bebê na web), ela nasceu e saiu o vídeo do Felca falando sobre adultização e exposição das crianças. Aí eu tive certeza de que era a melhor escolha preservar a imagem dela, até que ela tenha discernimento para decidir o que ela quer fazer com a própria imagem. Eu não escondo minha filha (…). Só não exponho na rede social porque não acho confiável”, acrescentou Giovanna, em um vídeo que publicou no YouTube, no mês passado.