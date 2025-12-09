MP recebe denúncia anônima de gestão temerária no São Paulo

Tricolor emite nota nas redes sociais se defendendo das acusações. Ministério Público analisa o caso e pode abrir inquérito / Crédito: Jogada 10

O São Paulo prestou esclarecimentos ao Ministério Público (MP) nos últimos dias após o órgão receber uma denúncia anônima sobre gestão temerária no clube. O MP agora analisa se há elementos mínimos para instaurar um inquérito, enquanto o departamento jurídico tricolor defende que o caso seja imediatamente arquivado. Guilherme Salutti, advogado responsável pela defesa são-paulina, explicou que a denúncia se baseia em quatro pontos principais: o déficit de R$ 287,64 milhões acumulado em 2024, a proposta de criação de um fundo de investimento para a base, a venda de atletas por valores considerados baixos pelo denunciante e uma alegada relação de Julio Casares Filho, filho do presidente, com o empresário de jogadores Aref Abdul Latif.

Argumentos do São Paulo Salutti afirma que o documento enviado ao Ministério Público não apresenta qualquer individualização de condutas, o que, segundo ele, impossibilita uma investigação consistente: “Diz que o São Paulo está praticando gestão temerária. Ele não individualiza uma conduta, não dá autoria”. O advogado reforça que o déficit financeiro, por si só, não caracteriza crime nem aponta responsáveis diretos. Assim, inviabiliza qualquer aprofundamento da apuração. Quanto às vendas supostamente abaixo do mercado, o São Paulo anexou à sua defesa comparativos com negociações de outros clubes em 2024 e 2025, citando atletas de perfil semelhante como Vanderlan, Thalys, Alemão e Isaque, que tiveram valores próximos aos recebidos pelo Tricolor em negociações semelhantes. Fundo de Cotia e alegação de conflito de interesses Sobre a proposta de criação de um fundo de investimento para a base, o clube detalhou ao MP que a iniciativa não avançou sequer para votação no Conselho Deliberativo. A ideia perdeu força internamente e acabou sendo abandonada após encontrar resistência entre conselheiros, inclusive do próprio presidente Julio Casares.

Já a menção ao envolvimento de Julio Casares Filho com o empresário Aref Abdul Latif, segundo o São Paulo, refere-se a uma empresa criada em 2020 que nunca chegou a ser operacionalizada. O próprio clube apurou o tema por meio do departamento de compliance, que concluiu que não houve conflito de interesses. “Eles chegaram a registrar uma PJ, mas nunca abriram conta nem movimentaram dinheiro. Esse Aref acabou virando empresário depois, explicou Salutti. Ele acrescentou que Aref atualmente representa atletas das categorias sub-11 ao sub-13, que foram aprovados pela comissão técnica e passaram pelos trâmites de avaliação. O único atleta profissional ligado ao empresário que passou pelo clube foi o goleiro Felipe Alves, contratado a pedido de Rogério Ceni. Assim, reforçando a ausência de interferência externa.