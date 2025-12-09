Militão vive calvário de lesões e perdeu 67% dos jogos do Real Madrid

Militão vive calvário de lesões e perdeu 67% dos jogos do Real MadridZagueiro desfalca time espanhol por quatro meses e pode perder a Copa do Mundo de 2026
Éder Militão voltou a sofrer com lesões. O zagueiro sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com danos no tendão, e vai desfalcar o Real Madrid por até quatro meses. Dessa forma, ele corre risco de perder a Copa do Mundo de 2026, já que vai retornar aos gramados um mês antes da competição.
Por causa da lesão, Éder Militão vai perder a Data Fifa de março, a última antes da convocação para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira vai enfrentar França e Croácia, nos Estados Unidos, como parte da preparação para o Mundial. Militão, aliás, era um dos jogadores de confiança do técnico Carlo Ancelotti.
Na atual temporada, Éder Militão parecia recuperado dos problemas físicos dos últimos anos. Afinal, ele disputou 16 dos 21 jogos do Real Madrid, sendo 15 como titular. Nas últimas três temporadas, o zagueiro perdeu 67% dos jogos do time merengue por causa de graves lesões nos joelhos.
Na temporada 2023/24, Éder Militão atuou em apenas 13 de 55 jogos do Real Madrid por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O zagueiro voltou a jogar em março de 2024, mas sofreu com problemas musculares no início da temporada 2024/25. Contudo, em novembro de 2024, sofreu novamente uma ruptura do ligamento cruzado anterior, mas no joelho direito.
