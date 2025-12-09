Militão vive calvário de lesões e perdeu 67% dos jogos do Real Madrid

Éder Militão voltou a sofrer com lesões. O zagueiro sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com danos no tendão, e vai desfalcar o Real Madrid por até quatro meses. Dessa forma, ele corre risco de perder a Copa do Mundo de 2026, já que vai retornar aos gramados um mês antes da competição.

Por causa da lesão, Éder Militão vai perder a Data Fifa de março, a última antes da convocação para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira vai enfrentar França e Croácia, nos Estados Unidos, como parte da preparação para o Mundial. Militão, aliás, era um dos jogadores de confiança do técnico Carlo Ancelotti.