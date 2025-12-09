Médico é demitido após atender jogador adversário em hotel antes de partida

Eintracht Frankfurt considera ato como um “sinal de deslealdade” e rompe com o profissional após episódio envolvendo atleta do Heidenheim

A crise, definitivamente, acompanha o Eintracht Frankfurt nesta temporada. Além da sequência recente de resultados negativos — marcada, inclusive, pela goleada sofrida na estreia de Harder marcando pelo Leipzig — o clube agora enfrenta uma crise fora de campo. O médico principal da equipe, Fabian Plachel, foi demitido após supostamente atender um jogador adversário, segundo informações divulgadas pelo jornal alemão Bild.

Segundo a reportagem, o caso ocorreu na véspera do duelo contra o Heidenheim, no início de novembro. Plachel, que tratava normalmente os atletas do Frankfurt no hotel onde o elenco estava hospedado, teria, inclusive, atendido também, sem autorização da diretoria, o atacante Mathias Honsak, do time adversário.