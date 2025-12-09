Médico é demitido após atender jogador adversário em hotel antes de partida

Médico é demitido após atender jogador adversário em hotel antes de partidaEintracht Frankfurt considera ato como um “sinal de deslealdade” e rompe com o profissional após episódio envolvendo atleta do Heidenheim
A crise, definitivamente, acompanha o Eintracht Frankfurt nesta temporada. Além da sequência recente de resultados negativos — marcada, inclusive, pela goleada sofrida na estreia de Harder marcando pelo Leipzig — o clube agora enfrenta uma crise fora de campo. O médico principal da equipe, Fabian Plachel, foi demitido após supostamente atender um jogador adversário, segundo informações divulgadas pelo jornal alemão Bild.
Segundo a reportagem, o caso ocorreu na véspera do duelo contra o Heidenheim, no início de novembro. Plachel, que tratava normalmente os atletas do Frankfurt no hotel onde o elenco estava hospedado, teria, inclusive, atendido também, sem autorização da diretoria, o atacante Mathias Honsak, do time adversário.
Entretanto, jogadores do Frankfurt afirmaram ter visto Honsak circulando pelo hotel, o que provocou surpresa e desconforto entre os atletas. No dia seguinte, o atacante iniciou a partida como titular pelo Heidenheim, no empate em 1 a 1 diante do Frankfurt.
A equipe interpretou o episódio como um claro ato de deslealdade e decidiu demitir Plachel. O vínculo entre o médico e o clube existia desde 2022. Sebastian Schneider, que já integrava o departamento médico, assume interinamente o posto de médico principal, de acordo com o Bild.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.