Matheuzinho destaca “senso de urgência” para o Corinthians na Copa do Brasil

Matheuzinho destaca “senso de urgência” para o Corinthians na Copa do BrasilLateral diz que Timão precisa esquecer campanha ruim no Brasileiro e retomar espírito copeiro contra o Cruzeiro
Matheuzinho, hoje um dos líderes técnicos do Corinthians, sabe melhor do que muitos o que significa disputar uma Copa do Brasil sob forte pressão. Campeão do torneio em 2022 pelo Flamengo, justamente contra o Timão, o lateral-direito acredita que a chave para competir em um formato eliminatório está na capacidade de manter a concentração máxima do início ao fim.
“O senso de urgência para as competições eliminatórias é o principal. Esse senso de urgência faz você estar mais concentrado e ligado o jogo todo, sabendo que, em qualquer momento, com qualquer mole que der, você pode acabar perdendo a partida. Mesmo não querendo, no Brasileiro talvez faltou isso para nós.”, afirmou o jogador em entrevista ao site ‘ge’.
O Corinthians, que terminou o Brasileirão apenas na 13ª posição, viveu um cenário curioso. Afinal, depois do título paulista conquistado também em mata-mata, o time perdeu intensidade na competição por pontos corridos, claramente em função da energia direcionada à Copa do Brasil. Contudo, foi justamente no torneio eliminatório que o elenco reencontrou um padrão competitivo, chegando às semifinais após seis vitórias consecutivas, todas sem sofrer gols.
“Com certeza, a gente colocou isso na cabeça, se não estiver nesse espírito, está fora. Ninguém quer cair agora na semifinal. Nosso foco único é a final e o título. A gente precisa estar muito ligado, com energia lá em cima, para que possa fazer os dois melhores jogos das nossas vidas para classificar”, reforçou o lateral.
Em busca de título que não vem há um bom tempo
Assim, o Corinthians inicia o confronto semifinal contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão. A partida de volta será disputada no domingo, às 18h, na Neo Química Arena. As finais estão marcadas para os dias 17 e 21 deste mês.
O clube busca seu quarto título da Copa do Brasil e tenta quebrar uma sequência de frustrações recentes. Afinal, foi vice em 2022 e eliminado nas semifinais em 2023 e 2024. Para Matheuzinho, levantar a taça agora, depois de um ano cheio de desafios, teria peso histórico.
“É um título muito importante. Há muito tempo que o clube não ganha e a gente sabe que, se acabar o ano com título da Copa do Brasil, por tudo que o clube viveu neste ano, vai ser um ano que vai ficar na história por dois títulos muito importantes, que há muito tempo que o clube não ganha”, finalizou.
