Matheuzinho destaca “senso de urgência” para o Corinthians na Copa do Brasil

Lateral diz que Timão precisa esquecer campanha ruim no Brasileiro e retomar espírito copeiro contra o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

Matheuzinho, hoje um dos líderes técnicos do Corinthians, sabe melhor do que muitos o que significa disputar uma Copa do Brasil sob forte pressão. Campeão do torneio em 2022 pelo Flamengo, justamente contra o Timão, o lateral-direito acredita que a chave para competir em um formato eliminatório está na capacidade de manter a concentração máxima do início ao fim. “O senso de urgência para as competições eliminatórias é o principal. Esse senso de urgência faz você estar mais concentrado e ligado o jogo todo, sabendo que, em qualquer momento, com qualquer mole que der, você pode acabar perdendo a partida. Mesmo não querendo, no Brasileiro talvez faltou isso para nós.”, afirmou o jogador em entrevista ao site ‘ge’.

O Corinthians, que terminou o Brasileirão apenas na 13ª posição, viveu um cenário curioso. Afinal, depois do título paulista conquistado também em mata-mata, o time perdeu intensidade na competição por pontos corridos, claramente em função da energia direcionada à Copa do Brasil. Contudo, foi justamente no torneio eliminatório que o elenco reencontrou um padrão competitivo, chegando às semifinais após seis vitórias consecutivas, todas sem sofrer gols. “Com certeza, a gente colocou isso na cabeça, se não estiver nesse espírito, está fora. Ninguém quer cair agora na semifinal. Nosso foco único é a final e o título. A gente precisa estar muito ligado, com energia lá em cima, para que possa fazer os dois melhores jogos das nossas vidas para classificar”, reforçou o lateral. Em busca de título que não vem há um bom tempo Assim, o Corinthians inicia o confronto semifinal contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão. A partida de volta será disputada no domingo, às 18h, na Neo Química Arena. As finais estão marcadas para os dias 17 e 21 deste mês. O clube busca seu quarto título da Copa do Brasil e tenta quebrar uma sequência de frustrações recentes. Afinal, foi vice em 2022 e eliminado nas semifinais em 2023 e 2024. Para Matheuzinho, levantar a taça agora, depois de um ano cheio de desafios, teria peso histórico.