Marcelo abre o jogo sobre discussão com Mano Menezes no Fluminense

Ex-lateral rescindiu em comum acordo com o Tricolor após desentendimento com técnico à beira do campo, no Maracanã, em 2024

Ídolo do Real Madrid e Fluminense, Marcelo quebrou o silêncio ao falar sobre a saída polêmica do Tricolor. Afinal, o ex-jogador teve um desentendimento com técnico Mano Menezes na partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, em 2024. A discussão, aliás, fechou a passagem tão vitoriosa pela equipe carioca. “Foi um episódio muito pequeno na minha vida e na minha carreira. Prefiro falar das coisas boas que vivi no Fluminense”, disse Marcelo à TNT Sports.

O ex-jogador também destacou que a decisão foi tomada em comum acordo e que fez tudo o que estava ao seu alcance. “Sensação de dever cumprido. Tô de cabeça tranquila e com a consciência tranquila”, concluiu. Marcelo, portanto, se despediu do Fluminense com 68 jogos pela segunda passagem pelo time profissional. O ex-lateral marcou cinco gols, deu três assistências, venceu o Campeonato Carioca, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Pelo Real Madrid, se tornou o atleta com mais títulos da história do clube espanhol. Depois, ficou cerca de seis meses no Olympiacos. Desentendimento Marcelo x Mano Menezes Na reta final do jogo no Maracanã, Marcelo entraria no lugar de Lima. Mano passava orientações, mas se irritou com um comentário e mandou o jogador retornar ao banco. O técnico não disse explicitamente qual foi o motivo do desentendimento. No dia seguinte, o Fluminense anunciou a rescisão com o jogador.