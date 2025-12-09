Mano Menezes não será o treinador do Grêmio em 2026

A passagem de Mano Menezes no Grêmio

Mano Menezes assumiu o Grêmio em 22 de abril, logo após a perda do Gauchão e a demissão do argentino Gustavo Quinteros. Em 39 partidas disputadas, acumulou 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, resultando em um aproveitamento de 46%.

Durante seu comando, o time sofreu eliminações dolorosas. Caiu para o CSA na terceira fase da Copa do Brasil e foi superado pelo Alianza Lima nos playoffs da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe terminou na nona posição, distante de brigas por título ou vaga direta para a Libertadores.

Mesmo com um ano turbulento, Mano destacou em sua despedida o respeito recebido e desejou caminhos mais promissores para o clube. Agora, o Grêmio acelera a busca por um novo comando técnico, sabendo que a próxima temporada exigirá reconstrução, estabilidade e um planejamento que resgate a competitividade da equipe.

