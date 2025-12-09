Mano Menezes não será o treinador do Grêmio em 2026

Mano Menezes não será o treinador do Grêmio em 2026Técnico recebeu comunicado do desligamento nesta terça-feira e publicou nas redes sociais um texto de despedida do Imortal
Mano Menezes não fará parte do projeto do Grêmio para 2026. O treinador postou um texto de despedida nas redes sociais, agradecendo o Imortal após esta nova passagem no clube. O técnico, aliás, foi comunicado da decisão pelo vice-presidente de futebol Antônio Dutra Jr. na manhã desta terça-feira (09/12).
“Em abril deste ano, o Grêmio vivia um momento muito difícil. Geralmente, nestas horas, você se lembra de quem mais confia. O presidente Alberto Guerra e sua diretoria me convidaram, então, para assumir o comando. Aceitei e aceitarei sempre que o Grêmio precisar (…). A bola é redonda e certamente vai continuar girando para todos nós. Espero que dias melhores possam vir para todos” escreveu Mano, nas redes sociais.
A saída do treinador ocorre no momento em que a nova gestão, sob presidência de Odorico Roman, começa a reorganizar o departamento de futebol. O clube já realizou uma sondagem ao técnico português Luís Castro e também avalia outros nomes no mercado, com o objetivo de definir rapidamente o rumo da equipe para 2026.
A passagem de Mano Menezes no Grêmio
Mano Menezes assumiu o Grêmio em 22 de abril, logo após a perda do Gauchão e a demissão do argentino Gustavo Quinteros. Em 39 partidas disputadas, acumulou 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, resultando em um aproveitamento de 46%.
Durante seu comando, o time sofreu eliminações dolorosas. Caiu para o CSA na terceira fase da Copa do Brasil e foi superado pelo Alianza Lima nos playoffs da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe terminou na nona posição, distante de brigas por título ou vaga direta para a Libertadores.
Mesmo com um ano turbulento, Mano destacou em sua despedida o respeito recebido e desejou caminhos mais promissores para o clube. Agora, o Grêmio acelera a busca por um novo comando técnico, sabendo que a próxima temporada exigirá reconstrução, estabilidade e um planejamento que resgate a competitividade da equipe.
