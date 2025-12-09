Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano Menezes não será o treinador do Grêmio em 2026

Mano Menezes não será o treinador do Grêmio em 2026

Técnico recebeu comunicado do desligamento nesta terça-feira e publicou nas redes sociais um texto de despedida do Imortal
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mano Menezes não fará parte do projeto do Grêmio para 2026. O treinador postou um texto de despedida nas redes sociais, agradecendo o Imortal após esta nova passagem no clube. O técnico, aliás, foi comunicado da decisão pelo vice-presidente de futebol Antônio Dutra Jr. na manhã desta terça-feira (09/12).

“Em abril deste ano, o Grêmio vivia um momento muito difícil. Geralmente, nestas horas, você se lembra de quem mais confia. O presidente Alberto Guerra e sua diretoria me convidaram, então, para assumir o comando. Aceitei e aceitarei sempre que o Grêmio precisar (…). A bola é redonda e certamente vai continuar girando para todos nós. Espero que dias melhores possam vir para todos” escreveu Mano, nas redes sociais.

A saída do treinador ocorre no momento em que a nova gestão, sob presidência de Odorico Roman, começa a reorganizar o departamento de futebol. O clube já realizou uma sondagem ao técnico português Luís Castro e também avalia outros nomes no mercado, com o objetivo de definir rapidamente o rumo da equipe para 2026.

A passagem de Mano Menezes no Grêmio

Mano Menezes assumiu o Grêmio em 22 de abril, logo após a perda do Gauchão e a demissão do argentino Gustavo Quinteros. Em 39 partidas disputadas, acumulou 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, resultando em um aproveitamento de 46%.

Durante seu comando, o time sofreu eliminações dolorosas. Caiu para o CSA na terceira fase da Copa do Brasil e foi superado pelo Alianza Lima nos playoffs da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, a equipe terminou na nona posição, distante de brigas por título ou vaga direta para a Libertadores.

Mesmo com um ano turbulento, Mano destacou em sua despedida o respeito recebido e desejou caminhos mais promissores para o clube. Agora, o Grêmio acelera a busca por um novo comando técnico, sabendo que a próxima temporada exigirá reconstrução, estabilidade e um planejamento que resgate a competitividade da equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar