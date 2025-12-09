Junior Alonso diz que não foi procurado pelo Atlético: “Sinal que não teremos renovação”

Zagueiro acredita que a falta de contato por parte da diretoria do Galo aponta falta de interesse na extensão do contrato

O zagueiro Junior Alonso não se mostra confiante em uma possível renovação de contrato com o Atlético . O jogador tem somente mais um ano de vínculo com o clube e não foi procurado para estender o seu compromisso.

“Não teve nenhuma conversa com a diretoria. Eles não falaram nada para mim e nem para o meu empresário. Acho que é um sinal que não teremos uma renovação, né?”, afirmou.

Aliás, Alonso iniciou sua terceira passagem pelo Atlético em julho de 2024 e assinou até o fim da temporada de 2026. Apesar de acreditar não fazer parte dos planos do Galo, o paraguaio destaca sua vontade de cumprir o seu contrato.

“Como todo profissional, estou aqui para cumprir meu contrato, se não acontecer nada estranho nos próximos 25 dias”.

O defensor acumula 223 jogos pelo Galo, com seis títulos conquistados: quatro mineiros (2020, 2021, 2022 e 2025), uma Copa do Brasil (2021) e um Brasileiro (2021).