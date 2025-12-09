Jornalista consegue liberação da ESPN após convite de Galvão Bueno para Copa no SBT

Jornalista consegue liberação da ESPN após convite de Galvão Bueno para Copa no SBTO narrador dividiu recentemente coberturas da Copa do Brasil e do Brasileirão 2025 com o comunicador, que deve assinar o acordo em breve
Galvão Bueno participado ativamente da formação da equipe que o acompanhará na cobertura da Copa do Mundo pelo SBT e escolhido nomes a dedo. Após indicações bem-sucedidas e outras nem tanto, o narrador agora convidou André Hernan, dos canais Disney e da Prime Video, para integrar o time dos jogos da Seleção Brasileira no Mundial de 2026.
Entre os nomes já confirmados, destaca-se o de Mauro Neves, que atuará como parceiro direto do narrador nas entradas de campo. Tiago Leifert também integra o time, mas não dividirá bancada com Galvão, visto que cumprirá o revezamento de partidas.
O contato animou Hernan, que, de acordo com a Folha de S. Paulo, já obteve as liberações necessárias da ESPN e da Amazon para prosseguir com as tratativas. Segundo consta, as partes estão na fase do “só falta assinar”. Vale destacar que os dois dividem transmissões da Copa do Brasil e do Brasileirão na Prime Video — o que pesou para o convite.
Equipe de Galvão Bueno
Embora estejam avançando em contratações, a emissora e a N Sports ainda não definiram o time completo de comentaristas para o torneio. O canal se movimenta de forma ousada e, inclusive, mira em nomes da principal concorrente. Destaque da Globo, Caio Ribeiro recebeu proposta da família Abravanel.
A equipe, porém, já conta com o ex-atacante Alexandre Pato confirmado entre as vozes fixas nas partidas da Seleção.
SBT adquire direitos do Mundial
O acordo firmado com a NSports pela transmissão da Copa envolve o pagamento conjunto de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 134,5 milhões) por um pacote de 32 jogos. Com a primeira parcela quitada no início de outubro, as empresas deverão arcar com outras três à Fifa até o início da competição — marcado para junho.
As duas empresas pretendiam inicialmente adquirir 54 partidas, mas a redução do valor negociado limitou a quantidade ao número atual. Vale pontuar que a maior parte do investimento partiu do SBT.
Tratam-se de números inferiores aos desembolsados pela Globo no ciclo de direitos entre 2023 e 2026. Em renegociação durante o período pandêmico, a emissora acertou um montante próximo de 60 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 322 milhões) pelos eventos da Fifa.
Inclusive, o acordo nesses moldes colocará o narrador como um dos concorrentes diretos da ex-emissora. Isso porque o contrato com o SBT não inclui exclusividade na TV aberta, e as partidas adquiridas também estão sob o direito da Globo.
