Jornalista consegue liberação da ESPN após convite de Galvão Bueno para Copa no SBT

O narrador dividiu recentemente coberturas da Copa do Brasil e do Brasileirão 2025 com o comunicador, que deve assinar o acordo em breve
Galvão Bueno participado ativamente da formação da equipe que o acompanhará na cobertura da Copa do Mundo pelo SBT e escolhido nomes a dedo. Após indicações bem-sucedidas e outras nem tanto, o narrador agora convidou André Hernan, dos canais Disney e da Prime Video, para integrar o time dos jogos da Seleção Brasileira no Mundial de 2026.

Entre os nomes já confirmados, destaca-se o de Mauro Neves, que atuará como parceiro direto do narrador nas entradas de campo. Tiago Leifert também integra o time, mas não dividirá bancada com Galvão, visto que cumprirá o revezamento de partidas.

O contato animou Hernan, que, de acordo com a Folha de S. Paulo, já obteve as liberações necessárias da ESPN e da Amazon para prosseguir com as tratativas. Segundo consta, as partes estão na fase do “só falta assinar”. Vale destacar que os dois dividem transmissões da Copa do Brasil e do Brasileirão na Prime Video — o que pesou para o convite.

Equipe de Galvão Bueno

Embora estejam avançando em contratações, a emissora e a N Sports ainda não definiram o time completo de comentaristas para o torneio. O canal se movimenta de forma ousada e, inclusive, mira em nomes da principal concorrente. Destaque da Globo, Caio Ribeiro recebeu proposta da família Abravanel.

A equipe, porém, já conta com o ex-atacante Alexandre Pato confirmado entre as vozes fixas nas partidas da Seleção.

SBT adquire direitos do Mundial

O acordo firmado com a NSports pela transmissão da Copa envolve o pagamento conjunto de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 134,5 milhões) por um pacote de 32 jogos. Com a primeira parcela quitada no início de outubro, as empresas deverão arcar com outras três à Fifa até o início da competição — marcado para junho. 

As duas empresas pretendiam inicialmente adquirir 54 partidas, mas a redução do valor negociado limitou a quantidade ao número atual. Vale pontuar que a maior parte do investimento partiu do SBT.

Tratam-se de números inferiores aos desembolsados pela Globo no ciclo de direitos entre 2023 e 2026. Em renegociação durante o período pandêmico, a emissora acertou um montante próximo de 60 milhões de dólares anuais (cerca de R$ 322 milhões) pelos eventos da Fifa.

Inclusive, o acordo nesses moldes colocará o narrador como um dos concorrentes diretos da ex-emissora. Isso porque o contrato com o SBT não inclui exclusividade na TV aberta, e as partidas adquiridas também estão sob o direito da Globo.

