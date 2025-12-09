Jornalista consegue liberação da ESPN após convite de Galvão Bueno para Copa no SBT

O narrador dividiu recentemente coberturas da Copa do Brasil e do Brasileirão 2025 com o comunicador, que deve assinar o acordo em breve

Galvão Bueno participado ativamente da formação da equipe que o acompanhará na cobertura da Copa do Mundo pelo SBT e escolhido nomes a dedo. Após indicações bem-sucedidas e outras nem tanto, o narrador agora convidou André Hernan, dos canais Disney e da Prime Video, para integrar o time dos jogos da Seleção Brasileira no Mundial de 2026.

Entre os nomes já confirmados, destaca-se o de Mauro Neves, que atuará como parceiro direto do narrador nas entradas de campo. Tiago Leifert também integra o time, mas não dividirá bancada com Galvão, visto que cumprirá o revezamento de partidas.

O contato animou Hernan, que, de acordo com a Folha de S. Paulo, já obteve as liberações necessárias da ESPN e da Amazon para prosseguir com as tratativas. Segundo consta, as partes estão na fase do “só falta assinar”. Vale destacar que os dois dividem transmissões da Copa do Brasil e do Brasileirão na Prime Video — o que pesou para o convite.

Equipe de Galvão Bueno

Embora estejam avançando em contratações, a emissora e a N Sports ainda não definiram o time completo de comentaristas para o torneio. O canal se movimenta de forma ousada e, inclusive, mira em nomes da principal concorrente. Destaque da Globo, Caio Ribeiro recebeu proposta da família Abravanel.