Fluminense termina Brasileirão em alta e reencontra Vasco em novo momento

No último encontro, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0, no dia 20 de outubro, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Cruz-Maltino teve uma atuação dominante, com direito a gritos de “olé”. Esta, aliás, foi a única vez que o Time de Guerreiros perdeu uma partida no Maracanã sob o comando de Luis Zubeldía. Contudo, era visitante.

O Fluminense terminou o Brasileirão com a moral nas alturas e, agora, se prepara para um novo desafio. Após conquistar a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, o Tricolor busca encerrar a temporada com o título da Copa do Brasil. Contudo, para isso precisará superar o Vasco, único time que conseguiu vencer o time de Luis Zubeldía no Maracanã.

Agora, o momento é outro. Afinal, de lá para cá, Zubeldía conseguiu dar mais a sua cara ao Fluminense. Antes, o treinador estava apenas em sua sexta partida no comando e ainda não tinha nem um mês de casa. Dessa vez, contudo, a história é outra. Desde então, foram dez jogos, sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Desde a derrota para o Ceará no dia 2 de novembro, o Fluminense conquistou cinco vitórias e dois empates em sete jogos. Nesta sequência invicta, o Tricolor venceu o clássico contra o Flamengo e confrontos diretos contra Mirassol e Bahia, além da goleada histórica sobre o São Paulo (6 a 0). O Time de Guerreiros também empatou com Cruzeiro e Palmeiras fora de casa, e venceu o Grêmio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.