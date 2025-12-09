Fluminense se reapresenta com foco na semifinal da Copa do Brasil

Depois da folga de segunda-feira (8), o elenco do Fluminense se reapresentou nesta terça-feira (9), no CT Carlos Castilho, e inicia seu foco para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, às 20h, na quinta-feira (11), no Maracanã. A principal missão de Luis Zubeldía é encontrar um substituto para Canobbio e ainda procura recuperar Germán Cano para a partida. Canobbio, afinal, recebeu o terceiro cartão contra o Bahia e está suspenso do duelo. Com isso, Soteldo, que cresceu de desempenho nas últimas duas partidas do Brasileirão, com dois gols e assistência, deve assumir o lugar do uruguaio. Outra alternativa seria acionar Ganso, que atuaria ao lado de Lucho Acosta. No entanto, o treinador não chegou a testar os dois juntos nas últimas partidas. Zubeldía, assim, deve definir a escalação no treino desta quarta.

Além disso, Germán Cano tenta se recuperar o mais rápido possível por conta de uma entorse no joelho direito. Artilheiro do Flu na temporada, com 20 gols, não entra em campo desde o dia 29 de outubro contra o Ceará, pelo Brasileirão. O elenco tricolor se reapresentou de forma tranquila e bem animado. Afinal, o time venceu o Bahia na última rodada do Brasileirão e conquistou a vaga direta para Libertadores 2026. Assim, diminui o peso com relação à conquista da Copa do Brasil. No entanto, Zubeldía busca sempre manter o foco dos jogadores. O Fluminense busca conquistar a sua segunda taça da Copa do Brasil. A última aconteceu em 2007, quando o Tricolor venceu o Figueirense por 1 a 0, no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Se passar pelo Vasco, a equipe comandada por Luis Zubeldía terá pela frente Cruzeiro ou Corinthians.