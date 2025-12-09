Elana quebra silêncio sobre Gil ter engravidado Juliana Merhy fora do namoro: “Vai ser assim”

Ex-zagueiro do Corinthians descobriu, através de exame de DNA, que será pai de um bebê fora do relacionamento com a ex-BBB

Elana voltou às redes sociais nessa segunda-feira (08) e quebrou, ainda que indiretamente, o silêncio sobre as polêmicas envolvendo seu namorado, Gil Baloi. Em meio ao anúncio da gravidez de Juliana Merhy, que espera um filho do ex-zagueiro do Corinthians , a ex-BBB adotou um tom sereno ao introduzir o tema, que terminou com um “vida que segue”.

Nos vídeos publicados no Instagram, a potiguar falou sobre fé, positividade e rotina ao mencionar a polêmica. Ela reforçou que não pretende transformar seu perfil em um espaço de confrontos, bem como procurou fazer desde que se tornou figura pública.

“Antes de tudo, quero deixar bem claro que não estou me fazendo de doida. Quem está há muito tempo aqui nesse Instagram sabe melhor que ninguém que nunca fui de polêmicas e tenho fé em Deus que [este perfil] nunca será (…). Quero compartilhar dicas maravilhosas sobre cabelo, principalmente crespos e cacheados, de beleza e maquiagem”, iniciou.

“[…] Vai ser assim, falar sobre coisas necessárias e umas besteirinhas de vez em quando. A gente ama. A vida segue”, completou.

A declaração ocorreu quase simultaneamente ao arquivamento das fotos com o ex-zagueiro. Juntos desde 2023, a ex-BBB e o ex-jogador ainda se seguem nas redes, mas sem os registros mais recentes como casal.